Decomiso de armas y drogas en Aurora

(NOTICIAS YA).-En el transcurso de tan solo 4 horas, agentes de la Policía de Aurora confiscaron drogas, 2 armas de fuego, y arrestaron a dos hombres, incluyendo a un distribuidor de droga. El operativo consistió en 2 paradas de tránsito según nos indicó la agente Elizabeth Mcgregor, portavoz de la policía de Aurora, en la primera se realizó una persecución del sospechoso.

“La persona intentó huir, a pie, pero no pudo. Lo pudieron arrestar y llevar a la cárcel. Las autoridades detuvieron a un individuo en posesión de un revólver robado. Además ese individuo tenía varias órdenes de arresto pendientes y decidió darse a la fuga”, señaló la oficial.

Aproximadamente 2 horas después los mismos agentes hicieron otra parada de tránsito de donde detuvieron otro vehículo que era manejado por un distribuidor de drogas y el también traía una arma en su poder, publicó la uniformada. Además el conductor fue encontrado en posesión de 81 gramos de metanfetaminas, 25 gramos de fentanilo y 22 gramos de heroína para un total 147 gramos de drogas ilícitas.

On Tuesday, while conducting proactive Police work your District 1 Officers conducted two separate traffic stops where they were able to make great recoveries!

In their first contact a stolen revolver was found on a male with multiple felony warrants.

