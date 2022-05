Entrevista con Mariah Angeliq: las princesas ahora usan streetwear

Contrario a lo que pensaríamos sobre la clásica princesa de Disney, rodeada de lujos y protocolos reales, Mariah Angeliq se ganó el título por haber conquistado el corazón de sus fans haciendo las cosas a su manera.

Siempre lo tuvo claro. No solo soñaba con pegar una canción en la radio y salir de gira a promocionar su música, Mariah lo quería todo, la cima, sin embargo para que esto ocurriera debía sacrificar cosas importantes y poner su carrera por delante. Decisiones complicadas para alguien que solo tenía 16 años.

Fue así que comenzó el camino de una joven promesa urbana que sin ningún precedente, se convirtió en un hit. De pronto, las redes sociales se viralizaron al ritmo de 'Perreito' y la escena dio un giro en el que Mariah la encaraba con su propio 'flow'.

Poco a poco comenzó a romper todo y su éxito rebasaba lo que ella misma imaginó. Ahora los productores la buscaban y aquellos artistas en los que alguna vez inspiró su música, estaban junto a ella en el estudio. Sus reproducciones se fueron a las nubes y temas como 'EL MAKINON' junto a la colombiana Karol G, se volvieron un track indispensable para las noches de fiesta.

Era evidente que Mariah tendría una carrera brillante, pues desde que se metió en el music business no ha parado de hacer música, colaborar con artistas y ganarse al público de cada país que visita.

Por todo esto y su último single 'Hey Siri', tuve la oportunidad de platicar con Mariah Angeliq, quien contestó a mis preguntas con el hype que se merece La Princesa de Miami y demostró por qué es la cantante urbana con el flow más cabr*on de la escena...

Me gustaría comenzar hablando de tu visita a México… ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha gustado?

Me gusta México, me encanta porque a aparte de todo el amor que me dan siempre que vengo para acá, la gente es tan cariñosa, tan amorosa y eso lo aprecio mucho. Tanto apoyo con mi música, siempre me están esperando en el aeropuerto, me persiguen a todos lados, es algo loco en verdad. Yo me quedo impresionada cuando vengo. Vivo en L.A. y en Miami, pero siempre que estoy en L.A. hay un lugar, que es el lugar donde hay más mexicanos, y se venden cosas, pero lo que me encanta de ahí es que tienen unos cocteles de mango y de frutas, y siempre le pongo chamoy y digo "espero que tengan eso en México". Y me trajeron un vaso de fruta apenas y fue como de "OMG qué rico".

En cuanto a tu música, ¿Cómo sentiste al público mexicano? ¿Te conectaste con ellos?

Sí, muchísimo. Conecté con ellos, fue increíble y nunca se me va a olvidar. ¡Había tanta gente! Al principio como que había como un espacio, pero desde que empecé en la primera canción 'Perreito' vi eso y era como de 'WTF!', desde el principio hasta el final lleno. No sé cuánta gente había ahí, ¿Miles no?

Diría que unas 30 o 40 mil personas...

¡¿Quéee?! That's crazy! Súper bien nos fue. "I loved it".

¿Cómo construiste el setlist de tu show?

Tuve que ensayar un par de días y desvelarme pensando en lo que le iba a gustar a México, las canciones que están pegadas por acá como 'Gracias' que es una canción que en México aman y por primera vez la canté acústica y nunca había puesto una canción acústica en mi setlist, pero esta vez estaba dispuesta a probar cosas nuevas y disfrutar.

Me encantaron, de verdad me encantaron.

Iniciaste tu carrera cuando tenías 16 años y diste un boom que de un momento a otro te convirtió en La Princesa de Miami. Cuéntame un poco de cómo te sientes ahora y de cómo ha sido vivir ese proceso.

Parece que era ayer cuando tenía 16 años y estaba durmiendo en el estudio, que no sabía a dónde me iba a quedar, pero estaba tan apasionada por la música y sabía que iba a lograrlo y sí, en poco tiempo todo sucedió y todo tan rápido. Estoy muy agradecida por donde estoy ahora.

Leí que no tuviste el apoyo de tu familia y que incluso te escapabas para ir al estudio. ¿Me puedes contar un poquito de eso?

Bueno, esto no se lo recomiendo a todo el mundo, solo fue en mi caso que lo tenía que hacer, yo sentí que tenía que estar libre. No quería hacerle caso a mi mamá porque ella me decía que no podía ir al estudio y cada vez que mencionaba la música lo tomaba como si solamente quisiera salir a janguear y a hacer cosas malas, pero no, la verdad es que yo quería grabar música y canciones. Sabía que tenía que conseguir visibilidad para que la gente me conociera y llegó un punto en que dije basta.

Yo sentía en mi corazón que tenía que escaparme, no tenía que hacerle caso a nadie, porque si no lo hacía en ese momento en el que lo estaba sintiendo, tal vez después podrían retenerme.

Y entonces decidiste escaparte...

Me escape, me salí. Conocía a un dueño del estudio donde iba antes y le dije "¿Me vas a ayudar?, ¿Me vas a ayudar?" y me dice "Sí yo te ayudo pero ¿Estás segura?", y yo le dije a mi mamá 'mira, me voy a escapar, ya me voy' y me dijo 'Va a ser difícil. No te escapes porque te va a buscar la policía y te van a regresar a la casa'. Y yo dije 'No, no me importa, me voy y me fui (risas).

Después conocí a mucha gente y una persona me conectó con la otra y la otra y "Here I am".

¿Desde el primer momento supiste que querías hacer hip hop y música urbana o cómo fuiste encontrando tu estilo como artista?

Mi primer idioma es inglés porque soy de Miami "born and raised in Miami". Mi papá es cubano y mi mamá boricua, pero siempre he vivido con mi mamá y ella solamente habla inglés, así que cuando me escapé para mí todo era en inglés, mis canciones, mi visión, todo. Yo tenía una visión de que iba a ser "la trapera" y el R&B, porque eso es lo que de verdad amo hacer, "hip hop music", entonces había un tipo que me conectó con Nelly y me dijo 'tienes que conocer a Nelly 'El Arma Secreta', un pana mío en Miami.' Yo dije '¿Voy a hacer reguetón? y me dijo '¡Sí! Sabes hablar español así que hay que intentar' y yo nunca había hecho una canción en español y ni siquiera lo había pensado.

Conozco muchas canciones en español. Amo a Mark Anthony a Jennifer Lopez, pero no tenía en mente hacer algo así para mí. Después dije 'Ok, Nelly es una leyenda así que hagámoslo a ver qué sale'. No tenía nada que perder, yo soy una mujer ambiciosa y me gusta tomar riesgos y retarme a mí misma.

Fuimos al estudio, puso una pista y empezamos a escribir la canción. Yo puse la melodía y él la letra. Recuerdo que yo tenía un acento fuerte porque todavía no hablaba mucho español y cada vez que iba a casa de mi papá no sabía qué estaban diciendo nunca. Pero bueno, poco a poco eso me hizo aprender y han pasado seis años de eso y mi español ya casi está perfecto.

Me imagino que cuando estabas grabando tus primeros singles, escuchabas o te inspirabas de gente con la que ahora estás haciendo música. ¿Qué se siente llegar a ese punto y ahora tú estar dentro del estudio colaborando con esos artistas?

Todavía no me la creo honestamente. Este fin de semana conocí a Kali Uchis en un festival y me dijeron por ahí 'Hey ve con ella, conócela y platiquen para ver qué pasa' y me acerqué y le dije 'déjame saludarte antes de irme' y me dijo 'Hey, vente para mi cuarto', entonces llegué y estaba relajándome con ella con Kenia (Kenia Os) y yo estaba como de 'wooow'.

Recuerdo que cuando empecé, admiraba a todas los artistas y pues ahora que literal puedo estar en un cuarto con ellos tipo "chilling" no me siento menos, ¿Me entiendes? Están todos ahí súper súper exitosos y no sé, es como irreal.

Hablando un poco de tu nuevo sencillo ‘Hey Siri’ es claro que refleja mucho de tu personalidad y de que haces las cosas a tu manera pero, ¿Crees que de alguna forma tus letras inspiran o empoderan a las mujeres?

Sí, definitivamente que sí, porque hay muchas mujeres que tal vez no tienen la actitud para decir las cosas que digo yo y tal vez una mujer linda que está buena o "whatever", piensa que ya, que eso es mucho, que si tú eres linda o tienes una presencia fuerte no puedes decir esto o lo otro, pero yo soy el ejemplo de que puedes estar buena, puedes ser natural, tener tu piquete y también decir lo que te da la gana, lo que sientes, sea lo que sea y se escuche como se escuche para otra persona, pero si tú estás firme con lo que a ti te gusta y lo que tu quieres hacer, exprésalo.

Me puedes contar un poquito de la producción del sencillo y del proceso para llegar a ese sonido tan peculiar...

Bueno, desde que conocí a Nelly como él es un productor pionero del reguetón, siempre tuve eso en mente. Dije 'si voy a estar haciendo música en español con Nelly, pues va a ser reguetón. Va a ser de ese reguetón que se siente como el de antes, como 'Perreito'.

Ese tema fue inspirado por la canción de Tego Calderón 'Pa' Que Se Lo Gocen' y desde ahí, desde que 'Perreito' explotó, dije 'este es mi lado, esta es mi línea y me voy a quedar haciendo más canciones así con ese flow'. Y 'Hey Siri' fue como que otro 'Perreito', creo que tiene como la misma esencia casi, pero más fuerte, más agresiva, y con más calle todavía.

Por último, por acá nos gusta saber que escuchan los artistas en su día a día, ¿Crees que nos puedas compartir un par de recomendaciones o de cositas que traigas en tu playlist?

Esta canción ya se está poniendo un poquito vieja pero me gusta y se llama 'Christian Dior' de Jhay Cortez (risas). También me gusta 'DÁKITI' o sea aunque es más vieja pero esa es mi canción (risas) y también me gustan las canciones de Kali Uchis que siempre estoy escuchando como la de 'Telepatía'.

No soy de escuchar a mucha gente, pero siento que esos son mis favoritos en este momento.