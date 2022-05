Feria de Preparación para Huracanes en Brownsville

(NOTICIAS YA).- Cada vez se aproxima más la temporada de huracanes, y AARP en Brownsville, ha organizado una gran feria para ayudarlo a prepararse para enfrentar cualquier tormenta o desastre que pueda presentarse.

En la Feria de Preparación para Huracanes, usted recibirá toda la información sobre cómo preparar su hogar antes de que llegue un huracán, asegurar a sus mascotas, proteger y almacenar sus documentos, registrarse en el 211 para necesidades especiales y evacuar.

El Valle está considerada como un área de riesgo durante la temporada de huracanes, por lo que las autoridades aconsejan a toda la comunidad estar alerta y bien informados sobre las medidas preventivas que puede tomar, para la protección de usted y de su familia.

Si planifica bien sus protocolos de seguridad, seguramente no se verá tan afectado como otras personas que en el momento de un imprevisto no sepa que hacer por no estar preparado y pueda perder todas sus cosas en caso de presentarse un desastre como las fuertes inundaciones.

Algunas de las agencias que estarán presentes en la feria son, la División de Manejo de Emergencias y Servicio de Bomberos del Juez del Condado de Cameron, la Oficina de Manejo de Emergencias de Brownsville y funcionarios de manejo de emergencias locales, estatales y federales que estarán ahí para responder sus preguntas.

La feria es el martes 24 de mayo de 2022, de 4 p.m. a las 7 p. m. en el Parque Deportivo de Brownsville en 1000 Sports Park Boulevard.