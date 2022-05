Restos hallados en Juárez serían de Kevin; niño desaparecido que iba a ser velado con "otro cuerpo"

(NOTICIAS YA).-Restos humanos localizados este jueves en una fosa clandestina de Juárez, podrían ser de Kevin Adrián León Contreras, de 14 años; el niño desaparecido desde el 18 de enero de este año.

Jesús Manuel Carrasco Chacón, fiscal de la Zona Norte, informó que la inspección de ayer en un predio entre los límites de las colonias Fronteriza y Sol Poniente formó parte de la investigación de caso del menor.

“Son diligencias de investigación realizadas en torno a la carpeta de investigación de desaparición del joven Kevin, y este seguimiento es el que nos permitió el día de ayer encontrar un cuerpo… presumimos que se trata de este joven, sin embargo ya los estudios de laboratorio nos indicarán si estamos en lo correcto”, declaró Carrasco Chacón.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el día de ayer se realizó una intervención mediante orden de cateo, en un inmueble ubicado en las calles Ensenada y Artículo 123. En ese punto se localizó un cuerpo inhumado en una fosa clandestina cubierta por una plancha de cemento.

La fosa es de un metro y medio de profundidad, oculta por debajo de una plancha de concreto, en donde se pudo apreciar el cuerpo.

Días después de su desaparición y de protocolos de identificación, hubo un error; el Servicio Médico Forense (Semefo) y del área de Homicidios, entregó otro cuerpo a la familia de Kevin Adrián. Según el reporte oficial, esos restos regresaron a las instalaciones.

Abren ataúd y no era Kevin a quien estaban velando; Fiscalía les dio otro cuerpo

Kevin había sido reportado desaparecido desde el pasado 18 de enero por su familia y la FGE contactó este fin de semana a Cristina, la madre de Kevin, para notificarle que el cuerpo de su hijo se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

El reporte de la FGE indicaba que sus restos habían sido localizados el pasado 19 de enero, es decir, un día después de su desaparición, en un terreno a espaldas de Plaza Sendero.

Y este lunes, las autoridades les entregaron los presuntos restos de Kevin para que pudieran proceder a su sepultura. También les dijeron que seguirían investigando las causas de su muerte.

Pero la Fiscalía les entregó otro cuerpo:

"A mi hermana no le permitieron ver el cuerpo directamente, le mostraron fotografías y cuando menos en una pudo reconocerlo, pero nos entregaron un cajón cerrado y nos dijeron que no lo fuéramos a abrir por ningún motivo", comentó la tía de Kevin

"Mi hermana no se quiso quedar con la tentación, pues se trata de su hijo, y en cuanto abre el féretro vemos que no es mi sobrino el que estaba allí", prosiguió.

Ahora exigen a las autoridades que respondan por esa terrible experiencia dolorosa que le hicieron pasar a la familia; primero al notificarle que el menor había sido localizado sin vida y segundo al entregarles un cuerpo que no corresponde al de él.

La familia de Kevin pide que se intensifique su búsqueda y se limpie la imagen del menor ya que lo han querido relacionar con riñas y actos vandálicos.

Acudirán este día la Fiscalía para hacer la exigencia correspondiente y que aclaren los hechos.

"No vamos a permitir que le quieran dar carpetazo al asunto de mi sobrino, queremos que lo encuentren y sobre todo que no jueguen con nosotros como lo hicieron al entregarnos el cuerpo de una persona que no sabemos quién es", concluyó.

Por su parte, la FGE de Chihuahua lanzó un comunicado donde se desprende por el error, en torno a la confusión generada al cuerpo de Kevin; y culpa al padre del menor.

De acuerdo al último comunicado, se informó a la madre del menor, Cristina Contreras, sobre un cuerpo sin vida que reunía las características de su hijo que se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Pero ella manifestó no poder realizar la identificación del cuerpo, porque se encontraba en "un difícil estado emocional".

Debido a esto, la Fiscalía dice que solicitó la presencia de otro familiar directo para el reconocimiento del cuerpo y fue cuando acudió al padre del menor, quien se identificó como Jerardo L. T.

"Al hacer el reconocimiento respectivo, siendo las 11:30 horas del día 22 de enero del año en curso, reconoció que el cuerpo mostrado en Servicios Periciales, correspondía al de su hijo", señala el comunicado.

Fiscalía alega que padre de Kevin fue quien reconoció "el cuerpo equivocado"