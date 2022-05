Biden asegura que recuperación económica de EE. UU. llevará tiempo y promete defender Taiwán

(NOTICIAS YA).-El presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos ha tenido un progreso significativo en su recuperación económica luego de la pandemia del coronavirus, no obstante reconoce que los estadounidenses están sufriendo los estragos de la inflación y los problemas en las cadenas de suministro a nivel mundial.

Afirma que la unión americana está en mejor posición que otros países, sin embargo llevará tiempo lograr una recuperación completa.

"Por primera vez en 40 años, nuestro Producto Interno Bruto crecerá más rápido que China. Eso no significa que no tengamos problemas, porque los tenemos como todo el mundo, sin embargo sufrimos menores consecuencias que los demás, gracias a nuestra fuerza y crecimiento económico interno", puntualizó.

Durante su conferencia de prensa en Tokio, el mandatario norteamericano dijo que el progreso del que habla se puede ver reflejado en la decisión de Hyundai por abrir una planta de manufactura de baterías y automóviles eléctricos en Estados Unidos, además de reconocer a Samsung su inversión de $17 mil millones de dólares en una planta de manufactura de semiconductores, que apoyará a la industria estadounidense durante la escasez de chips.

Recordemos que para mitigar un poco el alto precio de la gasolina, el gobierno encabezado por Biden ha liberado 180 millones de barriles de sus reservas de emergencia.

Durante su visita habló del plan económico que tiene para contrarrestar el poderío de China en Asia, ya que afirma que la región Indo-Pacífico está cada vez más influenciada por dicho país.

Al ser cuestionado sobre una potencial invasión de China a Taiwán el presidente fue tajante con su respuesta.

Advirtió que Estados Unidos intervendrá militarmente si China intenta tomar Taiwán por la fuerza, una advertencia que se aleja de la ambigüedad mostrada en otras ocasiones por la Casa Blanca. Es la tercera ocasión que Biden ha dicho que defendería a Taiwán en caso de una invasión, sin embargo es la tercera ocasión que su administración minimiza los comentarios y dice que no reflejan un cambio en la política exterior de Estados Unidos.

Bajo la política de "Una China", Estados Unidos acepta la posición de China en la que afirma que Taiwán le pertenece, sin embargo nunca ha reconocido oficialmente los reclamos de China, en los que afirma que la isla de 23 millones es parte de su territorio.

"Estamos de acuerdo con la política de "Una China", firmamos nuestro consentimiento, pero la idea de que pueda ser tomada por la fuerza, no es apropiada", agregó el mandatario durante su conferencia de prensa en Tokio.

Los comentarios de Biden tomaron por sorpresa a algunos de los oficiales de la Casa Blanca, quienes de inmediato se pronunciaron para afirmar que la posición oficial de Estados Unidos ante la situación, no ha cambiado.

"Como dijo el presidente, nuestra política no ha cambiado. Ha reiterado nuestro compromiso con la política de "Una China" y con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Además ha reiterado nuestro compromiso bajo la Ley de Relaciones con Taiwán, en la que brindaremos a Taiwán la asistencia militar necesaria para defenderse", afirmó el oficial citado por CNN.

A las pocas horas, China expresó su firme oposición y profunda insatisfacción ante los comentarios del presidente Joe Biden, al afirmar que no permitirán que una fuerza externa interfiera en sus asuntos internos.

"En cuestiones referentes a la soberanía de China y su integridad territorial, no hay espacio para consensos", dijo el vocero del Ministerio del Exterior de China, Wang Wenbin.

El mandatario chino, Xi Jinping ha sostenido que la reunificación de China y Taiwán es inevitable y rehusó descartar el uso de la fuerza para conseguirlo.

"Instamos a Estados Unidos a seguir cabalmente el principio de "Una China". Ser cauteloso con sus palabras y acciones en relación al asunto de Taiwán y no enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas y a favor de la independencia de Taiwán, para que esto no cause un serio daño a la situación en el Estrecho de Taiwán y/o las relaciones entre China y Estados Unidos", complementó Wang Wenbin.