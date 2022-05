Buscan sospechoso de golpear a un anciano y patear a su perro en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Las autoridades piden ayuda de la comunidad para dar con el responsable de golpear a un anciano y patear a su perro en un parque de Chula Vista.

De acuerdo al Departamento de la Policía de Chula Vista los hechos ocurrieron el 18 de mayo, aproximadamente a las 7:35 p.m., cuando un hombre de 75 años estaba jugando con su perro cerca de las canchas de baloncesto en el parque Heritage Park.

Cerca del hombre y su mascota se encontraba una mujer que estaba sentada en el suelo y un hombre que estaba jugando baloncesto, que de repente salió de la cancha para golpear al anciano dos veces y patear a su perro.

(1 of 3) On 5/18 at approx 7:35 pm, a 75 y/o male was playing w/ his dog near the basketball courts at Heritage Park; near a female who was sitting on the ground by the court. A basketball player then left the court to punch the elderly male twice & kick the elderly male’s dog. pic.twitter.com/pBA4deNXVY

