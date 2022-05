La ciudad de El Paso declara ordenanza de emergencia

(NOTICIAS YA).-

Aunque el Titulo 42 sigue vigente indefinidamente, el día de hoy el cabildo de la ciudad de El Paso voto a favor de establecer una ordenanza de emergencia para tomar acción al alto flujo de migrantes en nuestra frontera. Esto significa que la ciudad de El Paso podrá dirigir fondos y recursos de la ciudad para asistir al alto flujo de migrantes aquí en el paso. Mario D’Agustino administrador adjunto de la ciudad quien propuso esta ordenanza nos explica el por la necesidad de tomar esta decisión.

“La decisión que tomo el cabildo el día de hoy permite al administrador de la ciudad dirigir recursos y fondos de la ciudad en caso de que el Titulo 42 se termine pronto o si vemos un incremento de migrantes en nuestra ciudad como lo hemos visto.” - Mario D'Agostino

Todos los regidores del votaron a favor de la ordenanza en la segunda revisión de este tema esto debido a que en la primera revisión la regidora Claudia rodríguez voto en contra ya que ella sentía que es problema es a nivel federal y no local.

“tienen que ser todos completos los votos, no solamente los 8 del ayuntamiento si no también del alcalde y entonces uno del cabildo decidieron no votar en forma y tomaron en cuenta otra vez discutieron más tomaron en cuenta la necesidad." Laura Cruz-Acosta

Los fondos de esta ordenanza saldrá directamente de la ciudad de El Paso pero Mario D’Agustino nos explica que todo el dinero que se utilizara para asistir a los migrantes será reembolsado.

“El gobierno federal tiene un programa de subsidios. Utilizamos el programa de subsidios para hogares y comida. El cual hemos utilizado por unos años ya.”

“El gobierno federal no ha reembolsado el dinero que hemos utilizado de la ciudad y continuaremos buscando que el gobierno federal nos siga reembolsando nuestro dinero." - Mario D'agostino