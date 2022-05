Paulina Rubio detuvo su show y acusó a un guardia de haberla tocado

La gira que están presentando Paulina Rubio y Alejandra Guzmán llamada "Perrísimas", nuevamente dio de qué hablar hace unas horas, ya que durante el espectáculo que llevaban a cabo en Phoenix, Arizona, "La Chica Dorada" paró abruptamente la presentación para acusar frente al público a un guardia de seguridad que momentos antes la había tocado indebidamente.

El hecho tuvo lugar este fin de semana cuando Rubio, en algún punto de la presentación, subió al escenario a interpretar junto a su público el tema 'Nena', el cual hizo a dueto junto a Miguel Bosé, sin embargo y sin importar que la gente estaba emocionada por la canción, la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia.

"Paren la música, paren la música", dijo la cantante en inglés. "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio", se escuchó decir a Rubio al momento de parar la presentación.

El mensaje fue capturado en video por los miles de asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. En distintos clips que circulan, se aprecia a los asistentes abucheando al personaje y momentos después la presentación continuó.

Hasta el momento se desconoce si "La Chica Dorada" o alguien de su cuerpo de trabajo tomará acciones legales en contra del acusado.

En cuanto a la gira, ambas estrellas se reunieron para dejar en claro que no existe una rivalidad entre ellas, por lo que estarán visitando más de 20 de las ciudades más importantes de Estados Unidos.