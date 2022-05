2 muertos y al menos 13 menores en el hospital tras tiroteo en primaria de Texas

(NOTICIAS YA).-La policía informó que ya tiene bajo custodia al sospechoso de un tiroteo en una la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, que dejó a por lo menos dos personas muertas y otras 14 heridas, entre las que se encuentran estudiantes de la institución.

El Departamento de Policía de Uvalde no dio más detalles al respecto, el sospechoso fue detenido a la 1:06 p.m. hora local.

De acuerdo con lo declarado a CNN por Tom Nordwick, el portavoz del Hospital Memorial Uvalde, dos personas murieron tras el tiroteo en la insitución educativa.

El hospital recibió a 13 niños en sus instalaciones que estaban siendo tratados por diversas lesiones, dijo. Dos niños fueron transportados a San Antonio y otro está pendiente de transferencia, dijo Tom Nordwick.

El propio portavoz no pudo confirmar la edad de los dos fallecidos, al confirmar que también un hombre de 40 años está siendo atendido.

Más temprano el Distrito Escolar Consolidado e Independiente de Uvalde dijo que un tirador había sido localizado en la Escuela Primaria Robb, por lo que pidió a la población mantenerse alejada del área.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022