(NOTICIAS YA).-Este martes se llevan a cabo elecciones primarias en Alabama, Arkansas, Georgia y Texas, con las que ambos partidos elegirán a sus candidatos para contender en las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre.

Alabama

Para este año ya no se puede votar a distancia utilizando a la pandemia del Covid-19 como una de las razones para no acudir al centro de votación. En este estado se elegirá a los candidatos que buscarán el lugar que dejará libre el Senador Richard Shelby, republicano que no buscará la reelección.

Hay siete escaños en la Cámara de Representantes en juego. Se elige también a los contendientes a Gobernador, Vicegobernador, el total del Senado estatal y el total de la Cámara de Representantes estatal. Se designarán los candidatos a Fiscal General, secretario de Estado, tesorero, auditor, comisionado de Agricultura e Industria, dos escaños en la Corte Suprema de Alabama, cuatro escaños en la Junta Estatal de Educación y varios jueces de distrito y oficinas de condado.

En Alabama no es necesaria la afiliación a un partido para poder votar en las elecciones primarias.

Arkansas

Este estado permite la votación anticipada, por lo que desde hace 15 días los votantes podían acudir a la oficina del secretario del condado.

Está en juego un lugar en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes, además de la gubernatura del estado.

Además se elige a:

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Tesorero

Auditor

Comisionado de Tierras Estatales

35 Senadores estatales

100 miembros de la Cámara de Representantes estatal

3 puestos a la Suprema Corte del estado

4 puestos al Tribunal de Apelaciones del estado

Autoridades municipales de todo el estado

En Arkansas no es necesaria la afiliación a un partido para poder votar en las elecciones primarias.

LEE:¿Qué son las elecciones de medio término en EE. UU. y por qué son tan importantes?

Georgia

Aquí toma especial relevancia la contienda por la candidatura a la gubernatura por parte del partido republicano, donde el expresidente Donald Trump ha apoyado al Senador David Perdue, oponente del gobernador en turno Brian Kemp. Por parte de los demócratas, Stacey Abrams es la única candidata y buscará la gubernatura luego de perder en las elecciones pasadas frente a Kemp.

En el estado se deben habilitar los centros de votación anticipada desde cuatro lunes antes a las elecciones, por lo que en esta ocasión fueron abiertos desde el 2 de mayo.

Estará en juego un puesto en el Senado y 14 en la Cámara de Representantes, además del total del Senado y la Cámara de Representantes estatales. 4 de 9 escaños en la Suprema Corte del estado y cuatro más en el Tribunal de Apelaciones estatal.

Se elige también a los candidatos a Fiscal General, secretario de Estado, superintendente de Instrucción Pública, comisionado de Agricultura, comisionado de Seguros y el comisionado de Servicios Públicos.

Texas

Gracias a una nueva ley estatal, que fue implementada en 2021, se incluyeron los siguientes cambios en el proceso de votación del estado de Texas.

No habrá votaciones desde el auto. Para votar por correo es necesario validarse con una identificación oficial, numero de identificación electoral, licencia de conducir o el número de seguro social. Quienes ayudan a una persona a llenar una papeleta en las urnas, deben firmar un formulario para revelar su relación con el votante al que asisten.

También se elige a: