Raphy Pina, novio de Natti Natasha, fue sentenciado a prisión

Este martes 24 de mayo, el juez federal de Puerto Rico, Francisco Besosa, sentenció al novio de Natti Natasha, Raphy Pina, a pasar 41 meses en prisión.

El mánager, productor y prometido de la cantante urbana, fue encontrado culpable por posesión ilegal de armas y municiones y desde entonces, a la espera de su sentencia, estuvo bajo arresto domiciliario utilizando un brazalete de tobillo que le permitía únicamente salir de su hogar por razones médicas y legales.

"Primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto. Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza", comentó el productor cuando fue encontrado culpable, pero en ese momento no tenía sentencia.

Hace unos días los abogados de Raphy Pina solicitaron al juez una sentencia condicionada, para que el productor pudiera seguir conviviendo con sus hijos, sin embargo la solicitud no fue suficiente pues el caso avanzó y la fiscalía le dio casi 4 años de prisión.

Raphy Pina, quien ya tiene un bebé con la cantante Natti Natasha y otros tres hijos resultantes de sus relaciones pasadas, deberá permanecer 41 meses en la cárcel debido a su delito.

Minutos después de enterarse de su destino, Raphy Pina compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en donde se lee el mensaje: "Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones".