Una familia se queda sin hogar al volarse el techo por la fuerte tormenta

(NOTICIAS YA).- Una familia de Mission sufrió grandes daños por la fuerte tormenta que se vivió durante la noche en el Valle de Río Grande.

Los dueños de este hogar estaban fuera del estado trabajando cuando recibieron la noticia que el fuerte viento arranco el techo de su residencia lanzándolo hasta el terreno de un vecino.

"No tengo palabras en cuestión de cómo me siento porque siento como que todo se nos acabó, pero le doy gracias a Dios que no estábamos allí." Dijo, Juan Luis Salazar.

Debido a este desastre que ha sufrido la familia Salazar, la hermana del señor Juan Luis es la que se está haciendo cargo de los estragos que provocó la tormenta.

Todo el trabajo y los sacrificios por los que ha pasado la familia para poder tener un hogar, ha sido destruido, pero, lamentablemente, no son las únicas personas que fueron afectadas por la tormenta.

"Aquí en la casa de enfrente se les empezó a volar el techo y pues los vecinos no están y les avisamos. Hubo mucho desastre, allí con mija también se les cayó el techo." Así lo expresó la señora Guadalupe Salazar, hermana del afectado.

Si usted puede ayudar con algo a esta familia puede comunicarse directamente con el señor Juan Luis Salazar al (956)310-8280.