VIDEO: Van 18 niños muertos y dos adultos tras tiroteo en escuela de Texas

(NOTICIAS YA).-El gobernador Greg Abbott confirmó que el tirador activo que abrió fuego en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, mató a varios estudiantes y un maestro.

Según información de último minuto, 18 niños murieron en el tiroteo masivo de este martes, dijo el sargento Erick Estrada del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El gobernador Greg Abbott dijo que "se cree" que el atacante, Salvador Ramos, de 18 años, fue asesinado por la policía. El gobernador explicó temprano que, "Se cree que abandonó su vehículo y entró a la Escuela Primaria Robb en Uvalde con un pistola y posiblemente un rifle. Disparó y mató de manera horrible e incomprensible, a 14 estudiantes y una maestra". Pero lamentablemente la cifra de muertos sigue en aumento.

El tirador ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, quien es o fue supuestamente un estudiante de la Preparatoria Uvalde High School.

Pete Arredondo, el Jefe de Policía de Uvalde informó que todo parece indicar que Romas actuó solo.

Además el Departamento de Policía de Uvalde anunció que otras 14 personas fueron reportadas heridas, entre las que se encuentran estudiantes de la institución.

El Departamento de Policía de Uvalde no dio más detalles al respecto, en un inicio afirmaron que el sospechoso fue detenido a la 1:06 p.m. hora local, sin embargo el gobernador Abbott informó más tarde que el atacante había perdido la vida.

El hospital Uvalde Memorial recibió a 13 niños en sus instalaciones, los cuales fueron tratados por diversas lesiones, dijo. Dos niños fueron transportados a San Antonio y otro está pendiente de transferencia, dijo Tom Nordwick.

Nordwick no tenía detalles de la condición de ninguna de las víctimas.

Más temprano el Distrito Escolar Consolidado e Independiente de Uvalde dijo que un tirador había sido localizado en la Escuela Primaria Robb, por lo que pidió a la población mantenerse alejada del área.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022