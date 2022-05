El debate por el control de armas se intensifica en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-El debate sobre el control de armas es uno que da mucho de que hablar en Estados Unidos, especialmente después de cada tiroteo masivo qué ocurre en el país.

De acuerdo con el Archivo de Violencia de Armas, que se encarga de rastrear los tiroteos masivos en Estados Unidos, un tiroteo de este tipo se da cuando existen cuatro heridos por arma de fuego.

Durante 2022, en Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos que días transcurridos en la unión americana. Este año se tienen registrados por encima de 200 tiroteos masivos.

Texas ha sido más laxa en años recientes en materia de control de armas, por lo que ahora sus residentes pueden portar armas abiertamente en público sin un permiso o entrenamiento previo.

Las voces a favor y en contra de una legislación que regule el acceso que se tiene a las armas a nivel federal defienden fervientemente sus posturas e inevitablemente la discusión toma tintes políticos.

Hoy por la mañana el candidato demócrata a la gubernatura de Texas, Beto O'Rourke, interrumpió la conferencia de prensa del Greg Abbott, gobernador republicano en turno, para increparle por su inacción ante la tragedia.

"Ahora es el tiempo de detener el próximo tiroteo y no están haciendo nada. Dicen que no es predecible. Es totalmente predecible", gritó al encarar el panel.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) es una de las grandes defensoras de la libertad que tienen los estadounidenses para portar armas sin control alguno por parte del gobierno.

La NRA es uno de los grupos de presión con mayor poder en todo Estados Unidos, invierten millones de dólares para influenciar las decisiones de miembros del Congreso con respecto a la legislación de armas.

Tan solo durante 2020, invirtieron más de $250 millones de dólares, una cantidad similar a la que gastan todos los grupos que se manifiestan a favor del control de armas a nivel nacional. En términos de influencia política, invierten alrededor de $3 millones de dólares, el récord de gasto lo establecieron en 2014, cuando pagaron a los legisladores $3.3 millones de dólares.

Anualmente tienen una convención donde se reúnen los miembros de la asociación y frecuentemente políticos influyentes se hacen presentes para mostrar su apoyo a la libertad de portar armas, basados en la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos.

La siguiente edición se realizará este próximo viernes, tan solo tres días después del terrible tiroteo en una escuela primaria de Texas, que dejó un saldo de 19 niños y dos adultos muertos. La sede será Houston, Texas, a tan solo cuatro horas y media de Uvalde, sede de la masacre.

El expresidente Donald Trump hará una aparición y hablará para el público, será la sexta vez que lo haga.

🇺🇸 Just a few days left until President Trump speaks at NRA’s Annual Meeting for the 6th time!

Hear from Trump this Friday, May 27, 2PM in Houston, TX! Visit https://t.co/76lbF2FHBr for more info! pic.twitter.com/HmKCshDwKn

— NRA (@NRA) May 24, 2022