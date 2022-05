Estas son las víctimas identificadas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas

(NOTICIAS YA).-El tirador se atrincheró en uno de los salones de la escuela y fue en ese lugar donde acabó con la vida de dos profesores y 19 niños, antes de que las autoridades pudieran entrar por la fuerza y encarar al atacante, de acuerdo a lo declarado por Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Autoridades confirmaron también que Salvador Ramos, previamente había disparado contra su abuela, quien se encuentra en estado crítico. Además de informar que no existió una persecución policial previa a que el sospechoso presuntamente estrellara su auto en una zanja cerca de la escuela.

Las víctimas eran parte del mismo salón de clases, los estudiantes asistían a la última semana del actual ciclo escolar.

Había recibido un reconocimiento por su desempeño escolar un par de horas antes de que le dispararan, ceremonia donde estuvo presente su madre, sin saber que no volvería a verlo con vida.

Su madre entró en crisis al enterarse de la noticia y tuvo que ser hospitalizada. Su familia habilitó una cuenta de GoFundMe para apoyar a los padres del menor, la meta inicial era de $17,000 dólares, sin embargo hasta esta mañana ya había recaudado más de $82,677. Puedes visitar la publicación de GoFundMe dando click aquí.

Su abuela, Berlinda Irene Arreola la describe como una niña superextrovertida.

Amerie también había recibido minutos antes un reconocimiento por haber sido nombrada al cuadro de honor. Su padre, Ángel Garza, se pronunció a través de una publicacion de Facebook.

Su abuelo, Manny Renfro dijo que vio por última vez a su nieto durante las vacaciones de primavera, cuando este lo visitó en San Angelo. Este martes tristemente recibió la noticia de su fallecimiento.

"El niño más dulce que he conocido. No lo digo sólo porque fuera mi nieto", compartió Renfro para la AP.

Su muerte fue confirmada por Christopher Salazar, su tío, quien compartió que Flores había sido acreedor a un premio por lograr estar en el cuadro de honor.

Era la maestra de cuarto grado que murió en el tiroteo. Los últimos 17 años se había desempeñado como maestra en el distrito escolar. De acuerdo con el sitio web de la Escuela Primaria Robb, era una madre y esposa que le encantaba correr y caminar.

A través de Twitter una mujer, que afirma su hija estuvo bajo la instrucción de Mireles hace algunos años, la recuerda con mucha estima. Comparte que no tiene palabras, al decir que era una persona hermosa y una maestra dedicada que iba más allá para enseñar.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

— Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022