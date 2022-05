Pruebas de ADN fueron requeridas para identificar a víctimas de tiroteo en Uvalde

(NOTICIAS YA).- Después de muchas horas del tiroteo masivo en Uvalde, Texas, donde Salvador Ramos atacara la escuela Robb, los padres esperaron hasta la madruga para recibir informes sobre sus hijos. Se realizaron pruebas de ADN para confirmar la relación de los padres con los niños fallecidos.

Esto porque según las autoridades de Texas muchos de los niños no pudieron ser identificados con la investigación preliminar y se necesitó recurrir a la ciencia para salir de dudas.

Uno de los padres declaró para KHOU que estaba en el centro cívico buscando a su hija de 10 años , pero su nombre no estaba en la lista. "No sabemos a dónde ir", comentó Jessie Rodríguez, y agregó que los hospitales locales no lo dejaban entrar. "Es por eso que estamos aquí hablando con ustedes, porque necesitamos que alguien nos responda, que nos diga dónde está nuestro hija está en", agregó.

Más tarde supo que su hija, Annabelle Guadalupe Rodríguez, había muerto, según KHOU.

Hasta el momento, 6 niños de 10 años y 2 maestras hispanas son las primeras víctimas que han sido identificadas por las familias, aunque se sabe que hay 19 pequeños muertos.

Por otro lado, los niños a salvo fueron llevados a un Centro Cívico de SSGT donde los padres esperaron hasta la madrugada para reunirse con ellos, según informó KENS5.

En lo que va del año se han producido más de 200 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Las armas de fuego han sido la principal causa de muertes de niños y adolescentes en EE. UU. desde el 2020.

Han superado los accidentes automovilísticos, según un estudio de la Universidad de Michigan que se publicó en el New England Journal of Medicine .

