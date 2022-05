¿Qué dijo Kate Moss en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard sobre el incidente de las escaleras?

Este miércoles, la modelo británica Kate Moss testificó en el juicio que mantienen los actores Johnny Depp y Amber Heard por difamación. Fue a través de una videollamada desde Inglaterra que la modelo pudo participar en el juicio, en el cual negó el supuesto acto de violencia que Depp tuvo en contra de ella cuando salían juntos en la década de los 90.

Uno de los abogados de Depp, Benjamin Chew, llamó como testigo a la modelo para interrogarla acerca de un hecho particular que sucedió durante unas vacaciones que habían tomado en Jamaica.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor", relató Moss al jurado que escuchaba su testimonio desde Fairfax, Virginia.

Después contó que el actor regresó corriendo a ayudarla: "Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

Al ser cuestionada acerca acerca de esto o de si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras, respondió que "No". "Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras", comentó la modelo en un testimonio que duró menos de cinco minutos.

Recordemos que fue Amber Heard quien mencionó a la exnovia de Johnny Depp cuando subió al estrado para dar su versión de los hechos. La actriz dijo tener certeza de que Johnny Depp había ejercido violencia física contra la modelo mientras eran pareja.

Cuando Heard subió al estrado y relataba los hechos de violencia que había sufrido junto a la estrella de Piratas del Caribe, dijo: "Simplemente en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras".