¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre los mensajes filtrados de Belinda y Nodal?

Tras la reciente polémica que generó Christian Nodal, al haber compartido las capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con Belinda acerca de su madre, el cantante Lupillo Rivera, quien en su momento fuera pareja de Belinda, salió a dar su opinión respecto a este hecho.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, que Lupillo fue abordado acerca de los tuits que Nodal compartió luego de que la madre de su exprometida, Belinda Schull, aplaudiera un comentario en redes sociales en donde lo llamaban "naco", a lo que notablemente molesto con la situación, Rivera compartió su punto de vista acerca lo que había sucedido, no sin antes pedir que no se relacionara con el tema solo porque Belinda fue su pareja en el pasado.

"Ya pasó lo de Belinda, ya pasó lo de Mayeli, ya pasó lo de Olga Breeskin, ya pasó todo eso, ya supérenlo", declaró el cantante.

El cantante fue abordado en distintas ocasiones, pero dijo que no podía hablar sobre temas que no estaban relacionadas con su vida personal o profesional porque desconoce del tema: "Yo puedo responder por mis actos y por mis cosas", sin embargo, no se detuvo al expresar su opinión acerca de lo que hizo Nodal: "El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso hace un hombre de a "deberas". Entonces dice uno si las mujeres andan hablando cosas malas y todo lo que han dicho de mí, yo nada más la bendigo: ‘Dios me las bendiga, Dios me las cuide’ y Dios pone todo sobre la mesa solito”, comentó.