Salvador Ramos tirador de la escuela Uvalde habría informado sobre la masacre a una amiga

(NOTICIAS YA).- El pistolero de 18 años Salvador Ramos sospechoso de la masacre en la primaria de Texas donde murieron 19 niños y 2 maestros, presuntamente envió un mensaje de texto a una niña que vive en Alemania sobre el crimen que cometería.

A través de la revisión de capturas de pantalla por CNN en una entrevista, a una menor de 15 años, expresó que había tenido contacto con el atacante durante varias semanas.

Durante la comunicación que tuvieron, Ramos se quejó de que su abuela estaba "hablando por teléfono con AT&T abojt (sic) mi teléfono" comentó la joven.

Tiempo después, envió un mensaje de texto: "Acabo de dispararle a mi abuela en la cabeza". Segundos después de eso, dijo: "Voy a dispararle a una escuela primaria (ahora mismo)".

El último mensaje se envió a las 11:21 a. m. hora de Texas.

La adolescente, que vive en Frankfurt, declaró con autorización de su madre para CNN, que comenzó a chatear con Ramos en una aplicación de redes sociales el 9 de mayo.

Comentó que hablaba todos los días con Salvador por FaceTime , incluso le envió videos de selfis y discutió un plan para visitarla en Europa.

Los mensajes que la joven intercambio con Salvador eran similares a los que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comentó que escribió en Facebook.

Esos escritos inquietantes, expresó Abbott, se produjeron cuando el sospechoso le disparó a su abuela, condujo hasta la cercana escuela primaria Robb, entró a la fuerza en las aulas contiguas y abrió fuego contra un grupo de niños y profesores.

La empresa propietaria de Facebook, Meta, informó este miércoles que la alerta publicada en la red social por el atacante fue parte de un mensaje privado.

"Los mensajes que el gobernador Abbott describió fueron privados, de usuario a usuario, y se descubrieron después de que ocurriese la terrible tragedia. Estamos cooperando estrechamente con las fuerzas de la ley en su investigación", indicó en Twitter el portavoz de Meta Andy Stone.

The messages Gov. Abbott described were private one-to-one text messages that were discovered after the terrible tragedy occurred. We are closely cooperating with law enforcement in their ongoing investigation.

