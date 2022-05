Superintendente de El Paso "reza para que nunca suceda" algo similar a lo de Uvalde

(NOTICIAS YA).- La superintendente del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), Diana Sayavedra, reaccionó inmediatamente al tiroteo en Uvalde y aseguró que están tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger a los estudiantes.

Sayavedra reconoció la importancia de responder a actos de odio como este y dijo que recientemente se había reunido para discutir el Plan de Escuelas Seguras y Protegidas del EPISD, aunque se reservó los detalles del plan. Pero enfatizó que se han dedicado recursos y tiempo para tener escuelas seguras.

Además, explicó que el Departamento de Policía del distrito escolar ha sido entrenado para responder a emergencias similares a la de la escuela primaria en Ubalde que acabó con la vida de 19 niños y dos maestras.

Los consejeros escolares acudieron a los salones de clases para ofrecer servicios de asesoramiento de duelo ante la tragedia que estremeció al estado.

Esto no sin antes expresar sus más sinceras condolencias mediante una carta colgada en el sitio oficial del distrito escolar ayer martes.

“Quiero expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a las familias de todas las personas afectadas por este cruel e insondable acto”, sostuvo.

“Los horribles eventos del martes en Robb Elementary una vez más llamaron la atención sobre el tema de la seguridad escolar. Es comprensible que los padres y los miembros de la comunidad quieran garantías de que la escuela de su hijo está preparada para manejar una emergencia. Responder a un acto de odio como los de Uvalde, Parkland, Newtown o Littleton es una tarea difícil pero necesaria para un distrito escolar moderno. También es una responsabilidad que EPISD toma muy en serio”, agregó.

También dijo estar confiada de que el personal dedicado a la seguridad “está trabajando incansablemente para estar lo más preparados posible para una situación que rezamos que nunca suceda. Sin embargo, sé que la mejor forma de prepararse para un acto de violencia es, en primer lugar, evitar que suceda. El distrito continúa fortaleciendo sus iniciativas de aprendizaje socioemocional para ayudar a nuestros estudiantes a enfrentar los problemas que a menudo pueden conducir a actos de violencia. EPISD también se ha asociado con proveedores de salud mental para ofrecer servicios en el lugar a los estudiantes y sus familias. Además, los consejeros escolares están realizando controles en cada salón de clases hoy para ofrecer servicios de asesoramiento de duelo y buscar signos de angustia entre los estudiantes y el personal. Pedimos a los estudiantes que permanezcan atentos a su salud mental y que busquen ayuda si es necesario. También les pedimos que estén atentos a cualquier actividad en su campus y que informen cualquier actividad sospechosa a la seguridad o administración del campus”.

Lo sucedido a poco más de una hora de El Paso se convierte en una dura lección para la comunidad que confía en no tener que vivir una situación similar después del tiroteo en Walmart en 2019.

Superintendent Diana Sayavedra addresses the tragic incident at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, as well as EPISD's safety and security measures.

Read the message ➡️ https://t.co/aE6BLqFTYs. #UnitedWithUvalde pic.twitter.com/s4JaKnDOvi

— Diana Sayavedra (@DsayavedraEPISD) May 25, 2022