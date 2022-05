El atacante no encontró resistencia antes del tiroteo en la Escuela Primaria Robb

(NOTICIAS YA).-Testigos en las inmediaciones de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, instaron a las autoridades para que actuaran de manera más rápida en su intento por entrar a las instalaciones y detener al tirador.

De acuerdo con lo declarado el día de ayer por Steven McCraw, Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el atacante estuvo en la escuela entre 40 y 60 minutos antes de que las fuerzas del orden entraran por la fuerza y lo mataran.

La matanza terminó cuando un agente de la Patrulla Fronteriza logró abatir a Salvador Ramos, el agresor de 18 años.

El día del incidente se había dicho que el atacante había sido confrontado por oficiales de la ley antes de ingresar al campus, sin embargo el día de hoy fue desmentida esa versión.

Durante una conferencia de prensa este jueves, Victor Escalon, Director Regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que están trabajando arduamente para analizar la evidencia y videos del interior y exterior de la escuela para poder reconstruir los hechos.

También confirmó que el tirador caminó libremente hasta ingresar al salón de clases dónde se atrincheró.

"Se reportó que un agente de policía del distrito escolar se enfrentó al sospechoso que estaba entrando. No es correcto. Entró sin obstáculos inicialmente. Entonces, desde la casa de la abuela hasta la zanja cercana a la escuela, y al ingreso de la escuela, no fue confrontado por nadie. Para borrar el registro de eso. Cuatro minutos después, la policía está llegando para resolver este problema", puntualizó Escalon.

Esta versión es contradictoria a lo dicho anteriormente por la propia agencia de seguridad estatal.

Escalon dijo que luego de estrellar su camioneta en una zanja cercana a la escuela, el atacante bajó armado del vehículo y disparó en contra de dos testigos que lo observaban desde la funeraria que está cruzando la calle.

Aseguran que cuatro minutos después de que el atacante ingresara a la escuela, las autoridades ya se encontraban en el lugar respondiendo, sin embargo al ser recibidos con disparos optaron por cubrirse y acorralar al sospechoso.

Muchos cuestionan si la estrategia utilizada por la policía fue la correcta, al esperar una hora para recibir el apoyo del equipo táctico, conocido como S.W.A.T.

Victor Luna, padre de un estudiante de la Escuela Primaria Robb, dijo que les suplicó a los oficiales que le dieran su equipo para poder entrar mientras ocurría el tiroteo.

“Yo mismo le dije a uno de los oficiales, si no querían entrar ahí, que me prestaran un arma y un chaleco, y yo mismo entraría para manejarlo, y me dijeron que no”, aseguró a CNN.