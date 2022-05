Muere de un infarto esposo de maestra asesinada en tiroteo escolar de Texas

(NOTICIAS YA).-El esposo de una de las maestras asesinadas en el mortal tiroteo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, ha fallecido a causa de un paro cardiaco.

Familiares confirmaron a la cadena Fox que Joe García, el esposo de Irma García, murió apenas dos días después de que su esposa fuera trágicamente asesinada durante el tiroteo masivo que sacudió a la comunidad estadounidense.

"Miembros de la familia me han confirmado que Joe Garcia, esposo de la maestra Irma Garcia de Uvalde, acaba de fallecer de un ataque al corazón. La pareja había estado casada por 24 años y le sobreviven cuatro hijos. Irma fue asesinada el martes cuando trataba de proteger a sus alumnos", se lee en la publicación de Twitter.

BREAKING: Family members tell me Joe Garcia, the husband of Uvalde teacher Irma Garcia, just died of a heart attack. The couple had been married 24 years and has 4 children. Irma was shot and killed Tuesday trying to protect her 4th grade class. #breaking #Uvalde pic.twitter.com/X9CrD3ppXS

