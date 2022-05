Policía de Lakewood busca a sujeto que atacó y robó a una anciana

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Lakewood pide la ayuda del público para identificar al dueño de un perro que atacó y robó a una anciana el pasado 15 de mayo a eso de las 4:00 p.m.

El sospechoso captado en video por una cámara de seguridad, atacó a una mujer de 72 años, usando a su perro. El can se lanzó primero contra la mujer y fue cuando el individuo se acercó para cometer su fechoría.

Los hechos ocurrieron en la intersección de West Hampden Avenue y la calle South Ammons.

Las autoridades están pidiendo la cooperación de la comunidad para dar con el sospechoso. Aquellas personas que tengan información pueden comunicarse al con el detective Robertson al 303-987-7245 y referirse al caso LK22-014855 de Lakewood.

Can you help identify this dog owner who allegedly attacked and robbed an elderly woman? On May 15th at approximately 4:00 p.m., the suspect in the video attacked a 72 year old woman using his dog near the intersection of West Hampden Ave. and South Ammons St. pic.twitter.com/wuNg2a2H2Z

— Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) May 25, 2022