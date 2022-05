Presencia policial en Escuela Preparatoria Northfield por arma de balas de pintura

(NOTICIAS YA).-Esta mañana se reportó una importante presencia policial en la Escuela Preparatoria Northfield High School en Denver, luego de lo que el Departamento de Policía de Denver calificó como actividad sospechosa, sin embargo la situación ya se encuentra bajo control y sin mayores incidentes por reportar.

Ahora se sabe que la movilización policiaca se debió al reporte de este jueves por la mañana en el que se daba a conocer la presencia de lo que se creía era un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, sin embargo aparentemente se trata de una pistola de paintball, una pistola que lanza balas de pintura con el apoyo de gas comprimido.

El Jefe de Policía de Denver, Paul Pazen, confirmó que se tiene a dos personas en custodia por estos hechos, además de que se mostró complacido con el manejo que le dio su departamento a esta denuncia. Apenas tres minutos después del reporte a las autoridades por parte de la escuela, oficiales de policía ya se encontraban en las instalaciones, por lo que afirma que el protocolo de seguridad funciono muy bien.

No hubo lesionados y el propio jefe de policía compartió que el arma encontrada es aparentemente una pistola de paintball.

Por su parte el Superintendente de las Escuelas Públicas de Denver afirmó que el protocolo de seguridad fue excelente y se logró que los 2,000 alumnos se pusieran a salvo, lo que lo hacen sentir que las escuelas están seguras.

Otras autoridades estudiantiles aseguraron que el manejo de crisis fue el adecuado para esta situación e hicieron hincapié en que existe apoyo para todos los miembros de la comunidad que lo necesiten.

Anunciaron también que las instalaciones de la escuela estarán cerradas por lo que resta del día.

Denver Public Schools también anunció que los estudiantes, maestros y personal de la institución fueron transportados de manera segura desde sus salones de clases hasta la terminal de autobuses en Dallas Street, al norte de Northfield Boulevard, donde los padres se pudieron reunir con sus hijos.

La escuela está ubicada en el 5500 Central Park Blvd. de Denver.

ALERT: Officers are at Northfield HS investigating a report of a suspicious occurrence. Large police presence; this is an active investigation. Updates will be posted to this thread as more information becomes available. #Denver pic.twitter.com/k06L55ws1h

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) May 26, 2022