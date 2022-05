VIDEO: Investigan amenaza en al menos cinco escuelas al norte de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de San Diego y el Departamento del Sheriff investigan la amenaza de al menos cinco escuelas al norte de San Diego, después de recibir una llamada anónima de que alguien iba a “hacer estragos” en una escuela de la zona.

Las escuelas Del Norte High School, Stone Ranch, Design39, Del Sur y Monterey Ridge también están en modo de cierre por precaución según el Distrito Escolar de Poway.

We’re also working with Poway Unified School District to ensure that the students and faculty are safe. We will continue to update our community on any new developments. pic.twitter.com/DxNQhQnWO5

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 26, 2022