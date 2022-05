Castigos ejemplares a quiénes amenacen a las escuelas

(NOTICIAS YA).-

Lo sucedido en Uvalde, Texas añadiendo la amenaza en contra de la preparatoria bel air ha generado que estudiantes de esta escuela del distrito de Ysleta tengan temor de ir a sus clases ya que no saben si están sustentos de eventos similares como los ocurridos en Uvalde.

"Poquito asustado ya no se ya se puede esperar lo que sea de cualquier estudiante lo que si esta medio triste es lo que paso en menos de 3 días en el mismo estado de Texas."

"Si se preocupa uno ya ni en la escuela uno está seguro."- Jared Flores

"Empezó todo y empezamos a escuchar los radios de a policía y entro la policía o sea el SWAT y dije esto si es real."-Isaí González

"La verdad a mi si me dio miedo ya ahorita que es el siguiente día si me dio un poquito de miedo estar solo en la escuela y como casi no vino nadie."- Jared Flores

La mañana del día de hoy la secundaria de socorro estuvo en alerta máxima debido a una amenaza hecha por redes sociales, pero esta amenaza fue descartada por la policía. Debido a estas tensiones por la violencia en las escuelas del país, el estado de Texas busca castigar ejemplarmente a quienes pongan en riesgo la seguridad de las escuelas. Segun el codigo penal de Texas sección 42.06 indica que cualquier persona que ponga en una situación de emergencia a una institución publica como por ejemplo una escuela tiene repercusiones como una felonía a nivel estatal.

"Cada vez que hay un tiroteo en alguna escuela de los Estados unidos el número de falsas amenazas se incrementa exponencialmente."

"Queremos que la comunidad sepa que este tipo de falsas amenazas de violencia en las escuelas que se transmiten a través de redes sociales son un delito bajo la ley de Texas y que vamos a castigar buscando los castigos más severos que se pueda bajo la ley de Texas."-Elhiu Domínguez

-Por Carlos Alvarez