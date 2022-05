Conoce los rostros de la tragedia en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas

(NOTICIAS YA).-El tirador se atrincheró en uno de los salones de la escuela y fue en ese lugar donde acabó con la vida de dos profesores y 19 niños, antes de que las autoridades pudieran entrar por la fuerza y encarar al atacante, de acuerdo a lo declarado por Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las víctimas eran parte del mismo salón de clases, los estudiantes asistían a la última semana del actual ciclo escolar.

Su padre, Ryan Ramirez, le dijo a CNN que a su hija le encantaba dibujar y quería ser una artista.

Mientras que su abuela la recuerda como una niña muy dulce y muy talentosa.

Familiares habilitaron un perfil en GoFundMe para recibir donaciones para apoyar a los padres de Alithia durante estos momentos tan difíciles.

El candidato demócrata a la gubernatura de Texas estuvo el día de ayer en casa de Alithia conviviendo con sus padres, quienes le mostraron algunos de los dibujos que había realizado recientemente.

Afirmó que los padres de Alithia no quieren que esto le suceda a alguien más.

Alithia was killed yesterday.

Her parents welcomed me into their home today. Balloons from Alithia’s 10th birthday were still up as was her amazing art.

They want the world to know what a beautiful, talented, happy girl she was. They never want this to happen to another kid. pic.twitter.com/6sSVYuB4uR

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) May 25, 2022