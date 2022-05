Donald Trump habla en convención de la NRA tras mortal tiroteo escolar en Texas

(NOTICIAS YA).-Este viernes se celebra la Convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, apenas tres días después del trágico tiroteo masivo en una escuela primaria que dejó a dos maestras y 19 estudiantes muertos.

Entre algunos de los personajes que se presentaron ante los asistentes se encuentran:

Es de destacar que el gobernador Greg Abbott canceló de último minuto su aparición en persona, por lo que solo habló mediante un mensaje en video pregrabado, ya que se encuentra en Uvalde, Texas siguiendo de cerca la investigación del terrible tiroteo en una escuela primaria de su estado.

De igual manera, Daniel Defense, el fabricante del arma utilizada por el tirador en Uvalde, anunció su decisión de no participar en la convención.

Los investigadores encontraron que uno de los rifles AR-15 utilizados por el atacante fueron fabricados por la compañía, aseguró el Senador por Texas, John Whitmire.

Recordemos que esta es la primera convención de la NRA desde hace tres años, ya que los últimos dos periodos tuvo que ser cancelada por la pandemia del Covid-19.

El evento inició con un mensaje del presidente de la NRA, Wayne LaPierre en el que lo primero que hizo fue condenar las acciones de un monstruo criminal que acabó indiscriminadamente con la vida de 21 hermosas personas, sin embargo también afirmó:

A las afueras de la convención de la NRA, mientras los asistentes ingresaban al recinto, decenas de personas protestaban en contra del evento y sus asistentes.

"Asesinos", gritó en español un inconforme.

"Debería de darles vergüenza", se escuchó a otra persona decir en inglés.

A la protesta se unió el candidato demócrata a gobernador de Texas, Beto O’Rourke, quien enlistó los tiroteos escolares previos y dijo que es responsabilidad de los asistentes a la convención que esto no vuelva a ocurrir.

De acuerdo con Associated Press, la mayoría de los adultos de Estados Unidos piensan que disminuirían los ataque armados a escuelas si las armas fueran difíciles de conseguir. Además creen que los espacios públicos son más inseguros que hace aproximadamente 20 años.

Trump: The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun pic.twitter.com/vVUdNJQlPn

— Acyn (@Acyn) May 27, 2022