Entrevista con Luis Coronel: cuando el destino te alcanza

Qué mas puede hacer un artista que plasmar lo que sus ojos son capaces de percibir, darle la vuelta y traducirlo en piezas que expongan sus sentimientos al máximo. Así nos enamoran, nos cautivan y lo simplifican para nosotros; ahora podemos expresar lo que con palabras no hacíamos y sentir en un momento de angustia el abrazo acogedor que tanto anhelábamos.

Con este pensamiento comencé mi plática con Luis Coronel, ya que su nuevo álbum Dentro De Mis Ojos (2022), es un reflejo de todo aquello que ha vivido y que lo ha llevado hasta el punto de su carrera en el que se siente pleno y con ganas de seguir creciendo en la música.

Como bien dice Luis en uno de los temas del disco, 'Dios No Se Equivoca' y es que con apenas 26 años, el cantante nacido en Arizona está jugando a su manera y las cosas le han salido más que bien. Ahora vive de su reconocimiento en la industria y se convirtió rápidamente en uno de los representantes más afianzados del regional en México y Estados Unidos.

Luis Coronel es un joven que ya tiene un legado en el estudio al haber entregado con este último, cinco piezas discográficas, además de un sinfín de sencillos entre los que se encuentra 'Me Voy De Rumba' con Farruko, un single que le abrió la puerta a los músicos que hoy en día fusionan géneros y estilos.

Con Dentro De Mis Ojos (2022), Luis proyecta una madurez irreprochable. Ahora se trata más de él y de sus sentimientos que de la paleta de melodías románticas que marcaron a sus predecesores. Temas como la inmigración, la pérdida de un familiar y los distintos baches de la vida están representados en los 12 tracks que se desprenden del disco.

Con motivo del lanzamiento, platiqué con Luis Coronel y conversamos acerca de los obstáculos que atravesamos a lo largo de la vida, los secretos que guarda para entrar al estudio y un poquito de amor y desamor en tiempos de reconexión...

Qué tal Luis, ¿Cómo estás? ¿Nervioso por el lanzamiento de tu nuevo disco?

Ya, ya, ya. Faltan solamente unas horas para que salga el disco y estamos más que emocionados para que la gente lo pueda escuchar. Un disco con temas románticos, temas de desamor, temas de engaño, temas que hablan de la vida de muchas personas y pues la gente va conectar muy bien al igual que yo.

Estaba revisando tu canal de YouTube y veo que aún tienes los videos que grababas con tu guitarra frente a la cámara y en algunos hacías covers. ¿Los conservas ahí por alguna razón?

Sí hermano, los guardo porque me gusta. Me gusta acordarme de esos momentos, regresar atrás y ver los videos, porque cuando veo algo que hice en ese momento recuerdo exactamente el sentimiento que tenía por dentro. Es una emoción muy bonita volver a ver esos videos, porque recuerdo qué es lo que me pasaba por la mente, qué es lo que sentía de la vida y todo eso. Son esas emociones que me regresan al momento de verlos nuevamente.

Siguiendo un poco bajo la idea de YouTube, si te pones a analizar tu canal y ves esos mismos videos que tienen 50 mil - 100 mil reproducciones y poco a poco con el tiempo, te encuentras con un crecimiento que va de los 5, 15, 30, 70 M… ¿Qué se siente vivir un tan radical?

Es un proceso muy bonito hermano. El ver que hay videos que tienen 50 mil reproducciones, que eran los primeros que subíamos allá, después de un año los videos ya empezaban a agarrar sus 250 mil views y al segundo año pues entonces sí ya les pegamos a los millones.

Es una emoción que corre por dentro porque se siente real. Se siente el apoyo del público y se siente cuando les gusta una canción o que disfrutaron mucho del tema y para un artista, para un intérprete, para un cantante, no hay nada mejor que sentir eso, que la gente realmente está disfrutando de un tema que tú sacas.

Agradezco tanto que el público, los fans, han apoyado mi música desde el primer momento que empecé a cantar profesionalmente.

Fuiste de los primeros artistas que hizo una fusión entre el urbano y el regional junto a Farruko y en su momento hubo críticas al respecto, pero viéndolo en retrospectiva, ¿Estás consciente de que ese tema abrió muchas de las puertas para lo que hoy en día es la música?

No quisiera decir que yo fui el primero, porque no sé si realmente lo fui. Pero sí podría decir que fui de los primeros, porque colaboré con un diferente género que fue el reguetón, en esa ocasión fue con Farruko, pero igual mezclé la banda con la bachata con Lesli Grace y la mezcla estuvo muy padre también.

Es que es muy cierto lo que dicen... Cuando los artistas conectan siento que no hay como parar una canción o esa conexión que existe. Claro, puede ser forzado, pero no se siente, no sé, la gente no la apoya. En esa ocasión Farruko y yo nos conectamos muy bien en el estudio e hicimos la canción en una noche. Siento que la buena química que tuvimos hizo que esta canción fluyera y que la gente la apoyara. Aunque si hubo mucha gente que decía 'no, no lo hagas, no te atrevas, es un riesgo', pero lo hicimos porque como te digo, cuando un artista conecta con el otro, no hay nada que lo pare.

Has lanzado discos y sencillos a lo largo de tu carrera, pero aún cuando en este momento la industria se inclina por los singles, tú sigues creando álbumes… Cuéntame, ¿De dónde surgen esas ganas de seguir creando discos?

Siento que sí está padre que un tema te guste demasiado, pero no incluye nueve o 10 temas extras que puedes escuchar y que tal vez también te gusten, entonces sí es importante, estratégicamente hablando, es muy importante que lances un sencillo y luego otro y otro y puro sencillo, pero a mí me gusta mucho entregar más música para que la gente no nada más escuche por decir los cuatro sencillos, al contrario, son cuatro sencillos pero también vienen otros siete temas que tal vez te van a gustar.

Estamos más que emocionados para seguir haciéndolo de esa manera. Creo que no hay momento en el cual yo considere dejar de hacer discos, porque al fin del día a los fans les encantan.

Antes de pasar a la parte musical de Dentro De Mis Ojos (2022)… Es evidente que, aunque todo lo que se refiere a ser un artista es genial, grabar, componer, presentarse en vivo, filmar los videos, etcétera, hay algo que siempre nos gusta más ¿Cuál es la parte que tú más disfrutas del proceso?

Lo que más disfruto es cuando me pongo los audífonos y estoy ahí enfrente del micrófono. Ese es el mejor momento. Creo que ahí es donde todo lo que quiero hacer, todo lo que tengo que transmitir, se reduce a ese momento. Me encanta grabar.

Siempre apago las luces y esto es algo curioso porque nadie lo sabe, nadie sabe esto literal, pero tengo más confianza cantando dentro de un estudio con las luces apagadas y con un espejo en frente.

¿Cómo es eso?

Tal cual, viéndome e interpretando el tema. Si no me gusta como sale o me veo cuando estoy cantando y interpretando, no sale. No sé por qué, pero poner un espejo y apagar las luces y me inspira.

Tuve la oportunidad de escuchar tu nuevo disco y veo qué hay distintas facetas en él. De pronto algunos temas son más románticos y otros como 'Dentro De Mis Ojos' que son más profundos y directos. ¿Cuál fue tu inspiración o el sentimiento que quisiste reflejar en el álbum?

Veníamos trabajando con un concepto desde hace tiempo en el cual había puras canciones románticas y de amor. Los primeros tres o cuatro discos fueron de amor, entonces en el quinto disco, queríamos enfocarnos más en el lado maduro de las canciones, el lado donde no nada más es de 'te quiero' y 'te amo', sino de que 'hey! me dañaste'. Queríamos darle la vuelta al romanticismo y nos enfocamos en hacer canciones que hablaran de cosas personales e incluso que hablaran de la vida de muchas personas, incluyendo la inmigración, incluyendo la pérdida de un familiar, lo difícil que ha sido la vida. Entonces todo eso viene mezclado con un poquito de todo.

A dos años de Una Historia Más (2020), ¿Cómo evolucionó tu sonido y qué quisiste traer a la mesa musicalmente hablando con este álbum?

Ha evolucionado muchísimo. En los últimos discos que he entregado, a diferencia de este, me involucré 100% en la producción, en los arreglos musicales, en las composiciones de las canciones. Lo que tiene de especial este disco es que cada canción, en la parte musical, al momento de que el productor me lo entregaba, yo podía decir 'sabes qué me gusta, pero quiero cambiarle aquí, quiero hacer paradas aquí, quiero hacer que las trompetas se escuchen más altas acá, los clarinetes' así que esta vez tuve todo que ver con la parte musical.

Creo que esto hizo más especial el disco, porque en los últimos que he grabado, me entregan la parte musical y me hacen nada más entregar voz lo cual se disfruta, pero disfrutar de un disco es crearlo desde cero y este disco así se hizo.

Hablando un poquito del tema Dentro De Mis Ojos, que es una canción fuerte y personal, ¿Sientes que el mismo género o la escena te exige de pronto hacer este tipo de statements?

La verdad, a mí me gusta simplemente apoyar el género y lo digo 100 por ciento con honestidad. Me gusta apoyar al género y no tener la duda o hacer preguntas como de que 'Hey!, ¿será que ese fulano es así?' o mirar a un artista y decir, '¿Será que este vato es creído?', ¿Me entiendes? No me gusta verlo de esa manera porque al final del día uno nunca sabe cómo realmente son las personas o qué es lo que están pasando, pero no creo que sea el género en sí o los artistas del regional mexicano quienes lo ven de esa manera, son las personas del exterior del género que hacen sentir a un artista que tiene que ser de esa manera.

Yo no lo siento así, al contrario, las canciones que yo hago son porque me nacen y no es que yo sienta la presión del género de que tenga que hacer un statement o una declaración. Los hacemos con amor, lo hacemos con cariño, lo hacemos por amor propio y no con querer ir en contra de nadie, simplemente con hacer las cosas que a nosotros nos gusta.

Has sido muy abierto con tu vida y con todas esas situaciones tan difíciles que has atravesado, pero también volteas y ves esa carrera exitosa, los premios que te han dado por tu talento, el reconocimiento y el cariño, ¿Qué le dirías a ese pequeño artista o músico que va en el camino y que de pronto quiere dejar caerse porque las cosas no van como uno quiere?

No es que las cosas no van como planearon, es que le hacen caso a personas que les dicen que no pueden. Familia todo lo que ustedes planean sigue en pie, lo único que tienen que hacer es no escuchar a las personas que están en el camino. Échenle ganas, enfóquense en lo que quieren, les prometo que si se enfocan en su sueño, en lo que ustedes quieren lograr y no le hacen caso a nada más que a su corazón, van a lograr lo que quieren.

Pero como tú lo mencionas, nos llevamos o nos dejamos llevar a veces por la familia que nos dice 'no lo hagas, estás haciendo el ridículo' o por personas que dicen 'sabes qué no te sale bien'. Así que no podemos dejarnos de ellos.

Acá en El Botón lo que más nos gusta es la música y qué mejor que saber qué escuchan nuestros artistas favoritos. ¿Nos puedes dar un par de recomendaciones de lo que estás escuchando últimamente?

Ah, pues el disco número uno en todo el mundo ahorita hermano, ¡El de Bad Bunny! Por ahí he estado escuchando a Maluma, a Usher, no hermano, tengo una una mezcla de géneros machín (risas).