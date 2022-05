Perros brindan apoyo emocional a afectados por el tiroteo de Uvalde en Texas

(NOTICIAS YA).- Se han enviado perros de consuelo a Uvalde, Texas, para brindar apoyo a las víctimas del tiroteo de masivo del pasado martes en la Escuela Primaria Robb.

Se trata de golden retrievers que forman parte del Ministerio K-9 Comfort Dog, un programa dirigido por Lutheran Church Charities para brindar apoyo a las personas afectadas por desastres.

En una publicación de Facebook, la organización informó que fueron enviados un grupo de ocho perros llamados Cubby, Devorah, Miriam, Elijah, Abner, Gabriel, Joy y Triton desde sus hogares en Texas y Colorado y debían llegar a Uvalde, el miércoles pasado.

