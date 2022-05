Tiroteo en el centro de Chattanooga, Tennessee deja 6 heridos

(NOTICIAS YA).- Oficiales de la policía de Chattanooga en Tennessee, recibieron el reporte un tiroteo el sábado por la noche, en donde 6 personas recibieron disparos, de las cuales 2 personas sufrieron heridas mortales.

Las autoridades que patrullaban el área escucharon disparos justo después de las 11:45 p. m. en Cherry Street y el área llegó a una escena de "varias partes intercambiando disparos y numerosas personas que huían del área", informaron.

Varias víctimas fueron llevadas a un hospital para recibir tratamiento, comentó para CNN el sargento de policía, Jeremy Eames.

El lugar donde fue el tiroteo está a menos de una milla del Acuario de Tennessee y del paseo marítimo de la ciudad.

La policía de Chattanooga informó que las tasas de violencia de la ciudad en realidad han bajado para 2022 en comparación con el año pasado, pese al tiroteo que se registró ayer por la noche.

Ha habido 221 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada

Por su parte el Tim Kelly Mayor de Chattanooga, Tennessee informó en su Twitter que su "corazón está con las familias cuyas vidas se han visto alteradas por esta horrible situación".

Last night, our city felt the terrible cost of gun violence. My heart is with the families whose lives have been upended by this horrific situation. Later today, I will address our community at a press conference. This is unacceptable - our city and our community will act.

— Tim Kelly (@MayorTimKelly) May 29, 2022