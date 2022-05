Adal Ramones y Lupita D'Alessio se dieron un beso en la boca

Este fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el que Adal Ramones y Lupita D'Alessio se dieron un beso en los labios, lo cual resultó muy inesperado ya que se encontraban grabando una entrevista que la cantante le hacía al exconductor de Otro Rollo.

La charla se estaba documentando como parte del especial de televisión Aquí Estoy Yo Lupita D'Alessio, en el cual el conductor habló sobre algunos detalles de su vida sentimental y la cantante contó anécdotas de su trayectoria. Ambos se pusieron sentimentales y fue el momento perfecto para que dicho beso se consumara.

En la entrevista, se tocaron temas fuertes para ambos y uno de los que más llamó la atención, fue el de las relaciones sentimentales que D'Alessio había tenido a lo largo de su vida. Cabe señalar que por el momento, la intérprete de 'Acaríciame' está soltera, pero aclaró que no está cerrada a la posibilidad de un romance.

"No estoy cerrada al amor, el amor no se busca, llega a mi vida y ya está en mi corazón. No ha llegado nadie más, no lo necesito… he pensado en la vejez, si se tiene un buen compañero se podría valorar, se podría pensar", comentó durante la charla con Ramones.

Fue durante este segmento que, mientras Lupita recordaba algunos momentos de su vida, rompió en llanto al recordar su papel como madre de Jorge, César y Ernesto D'Alessio, a lo que Adal le comentó que debía estar orgullosa de lo que había hecho con ellos: "La mejor lección de vida no se las dio la madre perfecta, la mejor lección de vida la dio la mamá humana perfecta, que a pesar de levantarse, caerse, ahora se levanta y nada la detiene, esa fue la mejor lección para tus hijos", le dijo el conductor.

En ese momento, Ramones le pidió un abrazo a la cantante y le dijo al oído: "Qué hermoso abrazo, gracias". Segundos después, ambos se quedaron viendo y decidieron sellar el momento con el beso ya mencionado.