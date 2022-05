(NOTICIAS YA).- Robos en la ciudad de Pharr, tiene preocupados a sus residentes, más de 5 personas dicen haber sido víctimas de invasión de privacidad en sus automóviles.

De acuerdo a declaraciones hechas por las víctimas, dicen que, estos robos ocurrieron la noche del lunes 23 de mayo, cuando dos hombres brincaron la barda de la entrada a su colonia ubicada en el sur de Pharr, justo detrás del departamento de policía, de dicha ciudad.

Según su testimonio, los sospechosos abrieron varios carros de la subdivisión, algunos vecinos cuentan que los hombres lograron llevarse documentos importantes, así como dinero en efectivo.

Gracias a las cámaras de vigilancia se pueden observar los rostros de los sospechosos, como se van dirigiendo a los autos y la facilidad con que los abren.

“Más que nada estaban los papeles volteados y talvez dinero, realmente no estoy segura cuánto tenía, pero no me alcanzaron a robar nada de valor como a otros vecinos que ya reportaron que les robaron mochilas, lentes, dinero”, dijo un residente de la subdivisión.

Se informó que la policía actuó rápidamente, pero esto no deja de preocupar a los vecinos del lugar porque aún temen que vuelvan a ser víctimas de estos sujetos, ya que es una comunidad familiar, y mencionan que los presuntos responsables no han sido capturados.

Ante estos sucesos, los afectados señalan la importancia de tener un sistema de seguridad y cámaras de vigilancia en su vivienda para poder mantener a su familia a salvo en una circunstancia como la que vivieron, y piden a las autoridades de la ciudad, mantener constantemente en vigilancia las calles de la ciudad, ya que los sospechosos pudieran estar armados.

Las autoridades piden a la comunidad que si usted identifica al individuo que ve en pantalla haga una denuncia marcando al departamento de policía al 956-4024700.