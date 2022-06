Balacera deja una persona herida en Henderson, Nevada

Enfrentamiento entre la policía y un sospechoso dejó como saldo una persona en el hospital

“Mire unos policías que brincaron la cerca y unos treinta segundos después escuché dos tiros, un tiro y dos tiros más y le dije a mi hermana vale más irnos para adentro.”

Una lluvia de balas terminó sembrando el terror en un vecindario de Henderson, Nevada, mediante un comunicado de prensa las autoridades dijeron que dos agentes del departamento de policía se vieron envueltos en un tiroteo esta mañana, los hechos sucedieron en la cuadra número cien Metropolitan .

“Cuando los oficiales se disponían a ir en camino hacia el lugar se reportó que el sospechosos estaba intentando abrir varios autos en los estacionamientos de este vecindario , al llegar los oficiales lo confrotaron , el sujeto portaba un arma de color negro ,la investigación preliminar reveló que se trata de un pistola de balines .”

Ningún agente resultó herido en este tiroteo , según el comunicado es el primer incidente en lo que va del año dos mil veintidós en el que participaron agentes del departamento de la policía de Henderson .

Moore dijo que preliminarmente el arma del sospechoso era una réplica de una pistola de balines pero actualmente se está haciendo una investigación más a fondo sobre este caso..

No obstante, residentes de este lugar dicen no estar sorprendidos ya que no es la primera vez que sucede este tipo de incidentes en esta zona.

.“Pensé en Buffalo y en Texas y ahora aquí pero que bueno que nadie murió.”

"Estoy decepcionada que ahora hayamos llegado a este punto donde la gente intenta meterse a robar a los vehículos de las personas ,porque yo vivo en la siguiente cuadra y se metieron mi auto solo para robarse un porta vasos .”