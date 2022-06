Chiquis Rivera cancela concierto que daría en El Paso y esta es la razón

(NOTICIAS YA).-Chiquis Rivera anunció la cancelación de su presentación que daría en El Paso, Texas.

La cantante dio a conocer este sábado que su concierto en esa ciudad deberá ser cancelado debido a problemas de salud.

La hija de "La Diva de la Banda", se encuentra dando una serie de shows para promocionar su nuevo material discográfico y la noticia de su ausencia por enfermedad, alertó a sus seguidores.

La "Chiquis" dijo estar triste y que fueron los médicos quienes le dieron el diagnóstico de "caso agudo de laringitis" por lo que requiere reposo. "Se me parte mi corazón en dos tener que hacer esto porque sería la primera vez", escribió en Twitter e Instagram para disulparse con sus fans tras la cancelación.

Agregó que lleva tres días en cama por los malestares. Aquí las publicaciones:

Les pido una disculpa a todos los que hicieron planes de estar ahí hoy. Me duele mucho no poder estar con ustedes.😩 I promise to make it up to you all…

