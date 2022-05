Apuñala a guardia y escapa interno de centro juvenil Platte Valley

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson informó que un delincuente de 17 años se encuentra suelto luego de apuñalar a un guardia y escapar.

El ataque se registró este martes, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Juan Ocegueda realizaba una visita al dentista fuera del Centro Juvenil Platte Valley, informó KDVR.

La clínica dental en cuestión se ubica en el número 5801 de la avenida 44 oeste en Lakeside.

El Departamento de Policía de Edgewater pide a los residentes cercanos a esta zona que se refugien en el sitio donde se encuentran; hay en estos momentos una gran presencia policial en el lugar.

Las autoridades exhortan a evitar el área mientras realizan una búsqueda en cada uno de sus patios.

Call 911 if Juan Ocegueda is seen. 17 yo juvenile. Escapee from Platte Valley Youth facility. Wearing white shirt, tan pants. Stabbed guard while at dentist office, 5801 W 44th Ave, Lakeside. Guard’s condition is unknown. Shelter in place issued for area. Heavy police presence. pic.twitter.com/9VT9InAAvE

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) May 31, 2022