Carreras ilegales son todavía 'dolor de cabeza' para Policía de Aurora

(NOTICIAS YA).- Con dos arrestos, 25 multas, 3 vehículos remolcados y varias advertencias durante el mes de mayo, las carreras callejeras siguen siendo un problema en el área metropolitana de Aurora, informó el Departamento de Policía de la localidad.

Las autoridades dijeron que pasan la mayor parte del tiempo buscando corredores callejeros, respondiendo llamadas alertando sobre la organización de carreras clandestinas y tomando medidas preventivas contra estas.

Un incidente de este tipo fue captado en video mientras se realizaba un operativo policiaco; en la grabación se aprecian una camioneta y un automóvil girando sobre el asfalto simultáneamente, mientras un grupo de personas apreciaba el evento desde muy cerca.

Street racing continues to be a metro-wide problem affecting our community. In the month of May, numerous operations were conducted where we had dedicated Officers proactively looking for street racing, responding to calls about racing & taking enforcement actions. #SaferAurora pic.twitter.com/q1vwLYeFYM

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) June 2, 2022