“Cuántas vidas más tienen que perderse hasta que digamos basta”, Joe Biden defiende el control de armas

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden se dirigió a la nación para hablar del control de armas tras los más recientes tiroteos en Uvalde, Texas y Nueva York y el sucedido en hospital de Oklahoma apenas ayer.

"Víctimas inocentes que fueron asesinadas en su salón de clases, salones que fueron convertidos en campos de muerte", dijo el mandatario al referirse al tiroteo de la semana pasada en la escuela primaria Robb.

“Esta vez no puede ser igual, esta vez tenemos que hacer algo. A ustedes en casa esto no se trata de quitar las armas y decir que las personas dueños de armas son malas. Respeto el derecho...pero la segunda enmienda no es absoluta”.