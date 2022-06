El presidente Joe Biden habla sobre los tiroteos recientes

(NOTICIAS YA).-

“Esto no es cuestión de quitarle las pistolas, no es cuestión de erradicar el la segunda enmienda. Es de hacer cambios importantes en las leyes.” –Joe Biden

Buffalo, Uvalde, Tulsa, han sido ciudades afectadas por residentes que tienen facilidad en conseguir armas de alto calibre. Es por eso que el presidente Joe Biden decidio hablar sobre este problema que el país atraviesa.

"Según la CDC las pistolas son la causa número de muertes en niños. Como es posible que un ciudadano ordinario pueda comprar una arma de fuego con capacidad de 30 cartuchos. Paso Colombine, Sandy Hook, las vegas, Orlando, Parkland, y no se ha hecho nada. Es tiempo de hacer algo, el congreso tiene que hacer algo.”-Joe Biden

Cuando los rifles de asalto estaban prohibíos entre 1994-2003 los tiroteos masivos disminuyeron. Desde el 2004 que los residentes de los estados unidos pueden adquirir este tipo de armas. Los tiroteos se han triplicado por todo el país. Esto según el instituto politifact.com. Líderes locales dan sus puntos de vista sobre la polémica que ha causado la segunda enmienda.

"Nos es que no queramos como Demócratas como ciudadanos, que no tengan acceso a estas armas si no que tiene que haber un tipo de control y de responsabilidad con esas personas que compran un arma."-Dora Oaxaca

Por su parte el partido republicano de el paso dio su punto de vista sobre lo dicho por el presidente y lo que el menciona como cambios necesarios.

"Lo que tenemos miedo como republicanos es que el gobierno cuando empieza a tomar armas no para"

"Es importante tener dialogo con los demócratas para ver que se puede hacer."-Raymundo Baca

Ese mismo dialogo es lo que pide el presidente entre los Demócratas y Republicanos para poder hacer los cambios necesarios y dejar de ver niños muertos en las escuelas.