Sujeto que raptó a bebé en TX, disparó a esposa y suegra antes de morir

(NOTICIAS YA).-Sujeto que raptó a bebé y causó que activaran una alerta Amber en Texas, disparó a esposa y suegra en la cabeza antes de quitarse la vida

La Alerta AMBER para un niño de 3 meses fue cancelada después de que su padre lo dejara en un hotel. Posteriormente, el padre se suicidó tras una persecución policial.

Obinna Dwayne Igbokwe, de 41 años, era buscado por la oficina del alguacil del condado de Montgomery, cerca de Houston.

Los agentes respondieron a un tiroteo alrededor de las 7:30 p. m. del miércoles en Spring.

Encontraron a Tangela Igbokwe y Linda Larkins. Según la oficina del alguacil, "ambas parecen haber recibido un disparo en la cabeza".

Tangela fue llevada al hospital donde se encuentra en estado crítico.

Larkins fue declarado muerto en la escena.

Los detectives creen que Obinna le disparó a su esposa y suegra después de una disputa sobre la custodia de los hijos.

Luego se fue con su hijo de tres meses, Mansa Igbokwe.

Alrededor de las 12 a. m. del jueves, el Departamento de Policía de Corsicana se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery y dijo que tenían a Mansa bajo su cuidado.

Según la policía de Corsicana, Obinna dejó a su hijo en un hotel y dijo que regresaría enseguida, pero nunca regresó.

El hotel llamó a la policía, que alertó a las agencias de aplicación de la ley en los condados de Ellis y Navarro.

Alrededor de la 1:05 a. m., la policía de Ennis localizó el Honda blanco que conducía Obinna e intentó detener el vehículo.

Después de una breve persecución, Obinna se detuvo en un estacionamiento y se pegó un tiro.

Obinna murió alrededor de las 5:20 a. m. en un hospital de Dallas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery dijo que Mansa está a salvo y ileso y que se ha reunido con su familia.

“Nuestros corazones están con la familia afectada por este crimen trágico y horrible y estamos trabajando con las víctimas para garantizar que reciban apoyo y asistencia”, dijo la oficina del alguacil.

Aquí la alerta que se lanzó este jueves:

DISCONTINUED AMBER ALERT for Mansa Igbokwe from Spring, TX, on 06/02/2022, TX plate KMY0702 pic.twitter.com/4vIZoWNzuL

