León de montaña irrumpe en salón de clases de esta escuela en California

(NOTICIAS YA).- Un curioso león de montaña causó tremendo revuelo en una escuela al norte de California, en donde irrumpió y se paseó hasta acurrucarse en el escritorio de un salón de clases; afortunadamente, nadie resultó herido.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de San Mateo, fue gracias a un conserje de pensamiento rápido que la presencia del felino salvaje no causó una tragedia en la escuela.

La inusual visita se registró en el campus de Pescadero High School, ubicado en un pequeño pueblo costero cerca de San José, durante la mañana de este miércoles.

El puma se paseó por la escuela y en algún momento ingresó al salón de inglés, que estaba vacío. Fue entonces que el conserje cerró inmediatamente la puerta y logró atraparlo sin incidentes, de acuerdo con Fox 5.

Las autoridades, que compartieron una fotografía del felino en el aula, destacaron que la inesperada situación se presentó antes de que iniciaran las clases, por lo que no había ni estudiantes ni más personal escolar.

Luego del descubrimiento, las clases fueron suspendidas en el campus. De hecho, el año escolar estaba a tan solo dos días de terminar y justo este miércoles se tenía programada la ceremonia de graduación.

We’re not sure of the context, but this appears to be a mountain lion inside a Pescadero High classroom this morning. Sheriff says everyone is safe. We’re working on more details. Photo courtesy School staff pic.twitter.com/z8MA4yi00N — Half Moon Bay Review (@hmbreview) June 1, 2022

Para poder retirar al puma de manera segura, la oficina del alguacil se contactó con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, quienes descubrieron que se trataba de un cachorro.

El pequeño león estaba perdido y asustado, aunque parecía imponente.

El cachorro no parecía estar en el mejor estado de salud, por lo que las autoridades determinaron que no era conveniente regresarlo a la naturaleza, por temor a que no lograra sobrevivir.

Para que el puma pudiera ser atendido por veterinarios y recibiera los cuidados necesarios, fue trasladado al zoológico de Oakland; en donde se determinó que es un macho de entre 6 y 8 meses de nacido.