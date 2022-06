Migrantes en luto: Exigen justicia tras la muerte de dos haitianos en Tijuana

(NOTICIAS YA).-El dolor embarga a la comunidad haitiana por la pérdida de dos de los suyos; Calory murió afuera del hospital buscando atención médica, tras sufrir un infarto, y Jocelyn a quien le arrebataron la vida en un asalto cuando se dirigía a su casa.

“Estas muertes están llegando cada vez a los haitianos que están aquí por esperar el título 42, porque no puede irse a Haití, no puede regresar y no puede entrar a los Estados Unidos,” comentó la Alianza Haitiana.

Calory tenía un año y medio en Tijuana junto con su hermana, salieron huyendo de Haití donde eran perseguidos por sus preferencias sexuales, lo hicieron para salvar la vida y finalmente la perdió en esta frontera en su espera de recibir asilo político en los Estados Unidos.

“Mi hermano dejo su país y yo también, por la discriminación, yo soy homosexual, a mí me gustan las mujeres, pero en mi país no puedo vivir, tengo que dejar mi país, la vida es tan injusta y nosotros somos humanos ya basta ya,” dijo Eldine Archange, hermana de Calory.

En una sentida ceremonia, este jueves por la mañana le rindieron honores a ambos, pero también alzaron la voz para exigir un trato justo y digno para toda la comunidad migrante y el mensaje fue para todos los gobiernos.

“Al gobierno haitiano, estos son tus hijos, al gobierno mexicano, estos son tus hermanos y vecinos, al gobierno de estados unidos esta es la gente que prometiste proteger,” agregó la alianza haitiana.

Ellos mismos estiman que la comunidad de haitianos en Tijuana está cercana a los 5 mil miembros, esperando se abran las fronteras para solicitar asilo, pues bajo el esquema del título 42 ya son más de 20 mil los que han sido deportados a su país.

Los cuerpos de los dos jóvenes migrantes haitianos descansaran en un panteón municipal en Tijuana.