Piqué podría haberle sido infiel a Shakira con una modelo de 20 años

Una de las noticias más virales en los últimos días, es sin duda la crisis sentimental por la que atraviesan Shakira y Gerard Piqué, la cual ha generado cientos de rumores en redes sociales.

La pareja que va por sus 12 años de relación, está atravesando uno de sus momentos más difíciles y es que según distintos medios internacionales, la pareja podría estar "al borde de la ruptura", ya que se sabe que el futbolista podría estar viviendo desde hace unos días en su casa de soltero.

Todo esto comenzó pues se dice que el deportista podría haberle sido infiel a la cantante colombiana, ya que durante el podcast "Mamarazzis" conducido por las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así y por eso hay distancia".

Aunque las periodistas no dieron más información al respecto, fue este jueves 2 de junio, que volvieron a traer el tema a la mesa y compartieron algunos detalles acerca de la supuesta mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a Shakira: "Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", comentaron nuevamente en el podcast.

Todavía se desconoce si es que la cantante conocía la situación o las circunstancias en las que se enteró del tema. Cabe señalar que ninguno de los dos ha dado ninguna declaración al respecto.