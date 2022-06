Accidente de avioneta en Oceanside deja un muerto y uno herido de gravedad

(NOTICIAS YA).-Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido después de que un pequeño avión operado por una empresa de paracaidismo se estrellara en Oceanside el viernes por la tarde.

Según el Departamento de Bomberos de Oceanside, el accidente ocurrió alrededor de la 1:45 p.m. en Foussat Road y State Route 76, que está cerca del Aeropuerto Municipal de Oceanside.

At approx. 1:48 pm an aircraft lost altitude near Foussat and 76 HWY. @Oceanside_Fire @OceansidePD on scene.

Please avoid the area at this time.

— Oceanside Police (@OceansidePD) June 3, 2022