Mujer inmigrante se gana la vida vendiendo sus obras de arte en las calles de Las Vegas

Madre de familia hispana logra salir adelante en suelo estadounidense vendiendo sus obras de arte en las calles

“Pues es perjudicarse a ellos mismos, es perjudicarse por que si ya les dicen como y si es posible que haya un permiso pues hay que ir y si logramos tenerlo que bueno , solo que nos los nieguen y que no haya otra salida pues continuar trabajando si no aquí en otra parte.”

La señora Cristina es originaria del estado de Michoacán, México dice que tiene más de treinta años viviendo en el estado de California y un año en la ciudad de Las Vegas, quien nos cuenta que como inmigrante en suelo estadounidense , ha logrado salir adelante con sus manos artesanas , pintando murales, sombreros y vendiendo su arte en las calles de la ciudad del valle de Las Vegas.

“Pues yo pienso que tenemos que hacerle la lucha en donde sea mientras sean cosas positivas y buenas, mientras sean cosas creativas por ejemplo yo estoy decorando lo que yo se hacer que todo viene de la inspiración, entonces llega uno se pone a trabajar si hay algún problema pues se dialoga la policía llega muy amable nos pregunta si tenemos permiso , si no nos dicen a donde acudamos.”

Los vendedores ambulantes que quieren operar en la ciudad de Las Vegas necesitan una licencia comercial del estado, un permiso del distrito de salud, y una licencia comercial de la ciudad de Las Vegas. No se permite operar este tipo de negocio dentro de la ciudad de Las Vegas sin estas licencias y permiso.

Pero qué opinan algunos vendedores ambulantes quienes según dicen cuentan con un permiso para poder trabajar en las calles de Las Vegas y dicen que algunos comerciantes simplemente siguen operando de manera ilegal en las calles ?

"Está bien trabajar no pero busquen su manera de hacerlo legalmente el hecho de ser indocumentado no impide sacar permiso puede sacar un permiso para la ciudad para poder trabajar legalmente y así no tengas que estar correteando.”

Según voceros del condado en el espacio del cartel de bienvenida a Las Vegas no debería de haber ningún vendedor ambulante , de acuerdo a las autoridades de la ciudad de Las Vegas, si alguien necesita información sobre los requisitos para operar como vendedor ambulante, pueden llamar al departamento de licencias al 702-229-6281.