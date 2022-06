Premian a ciudadanos que ayudaron a salvar un oficial herido de bala en San Diego

(NOTICIAS YA).- Usualmente son las autoridades quienes cumplen el deber de proteger a la ciudadanía, pero en este caso el ejemplo es de ciudadanos que sin pensarlo dos veces quisieron hacer su parte y ayudar a un oficial.

"Es un honor para mí recibir esto de parte de nuestros oficiales que nos cuidan y nos apoyan todos los días. Para mí es algo sumamente grande para mi y mi familia vivir esto.", comenta Floriberto Pineda.

Hoy los aplausos fueron para él y cinco ciudadanos más que pusieron su vida en peligro para salvar al oficial, Tony Pacheco, de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) que había sido herido con su propia arma tras un forcejeo con un sospechoso de 25 años que había detenido en la Interestatal 8, a la altura de la autopista 805.

"Mi esposo me dijo que me parara, no entendía porque, pero cuando volví y empecé a bajar la velocidad mire al oficial herido en el piso", comenta Lilia Pineda, esposa de Floriberto.

"Cuando mire que el policía estaba en una posición muy en desventaja, porque estaba un poco abajo del sospechoso entonces yo corrí hacia allí y no pensé dos veces en ayudarlo"

Floriberto no fue el único; cinco personas más asistieron en el incidente. Mientras Floriberto sostenía al sospechoso; los demás asistían al oficial y ayudaban a contactar las autoridades.

El jefe de división de CHP en San Diego señaló que fueron estas acciones las que muy probablemente ayudaron a salvar la vida del oficial, al recibir una rápida atención médica y al impedir que el sospechoso pudiera nuevamente tomar el arma del oficial para dispararle. Una loable acción que el día de hoy es reconocida por el Departamento.