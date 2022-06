Presentan el DeLorean Alpha5, el regreso del mítico auto de “Volver al futuro”

(NOTICIAS YA).-DeLorean Motor Company presentó la versión eléctrica de su automóvil que se ha convertido en todo un ícono del cine de los años 80´s. El DeLorean de la película “Volver al futuro” regresa del pasado en una versión totalmente renovada y adaptado a los nuevos tiempos.

La marca dio a conocer que será un vehículo 100% eléctrico (EV), el cual seguirá las emblemáticas líneas futuristas de su antecesor, pero con una imagen remasterizada en colaboración con ItalDesign.

Su nueva carrocería será mucho más dinámica, al reemplazar las líneas cuadradas y fuertes por trazos más fluidos y elegantes revestidos de acero inoxidable, sin perder sus puertas “ala de gaviota” y con capacidad para cuatro personas.

#DeLorean is unapologetically human.

A New Energy mobility brand.

A clear vision of our future, knowing it does not represent today.

THE FUTURE WAS NEVER PROMISED: https://t.co/U01rnFWNsA https://t.co/zN0rQaOAwf pic.twitter.com/oc2UVuCJ5Q

— Italdesign (@italdesign) May 31, 2022