Javier Amir Rodriguez se hubiera graduado de la preparatoria el día de hoy

(NOTICIAS YA).-

Esta tarde, Javier amir Rodríguez estuviera terminando sus estudios de preparatoria pero el

destino tenía otros planes para este joven aquel trágico 3 de agosto.

Conmovido hasta casi las lágrimas, Javier Rodríguez habla de su deseo de ver triunfar a sus hijos

y estar con ellos en evento como graduaciones. Un deseo que no fue posible ya que Javier Amir

Rodríguez no caminara para recibir su diploma.

"Muy contento muy risueño, siempre tenía una sonrisa que estuviera enojado él siempre estaba

contento te podía sacar un sonrisa aunque estuvieras enojado este le encantaba el futbol el jugaba

futbol desde que estaba chiquito. Felicidades por un accomplishment más logrado cosa que

ahorita no se va a poder hacer."

Javier, con tan solo 15 años de edad murió después de que un hombre manejara más de 500

millas y asesinará a 23 personas, una de esas víctimas siendo el joven, la víctima más pequeña

de ese sangriento tiroteo en la tienda Wal-Mart.

Sus mejores amigos lograron lo que se prometieron uno al otro al inicio de la preparatoria con

una excepción.

"Javier significa mucho para la escuela de todo lo que paso si nos lastimo mucho, nos lastimo

mucho se le extraña mucho a Javier"

";Me siento bien agradecido y bien feliz que pensé que iban a a olvidar de él y como están

haciendo esto por el me siento muy feliz."

"Me siento muy contento la mera verdad pues me da gusto que la escuela se tome el tiempo de

honorar a un mejor amigo que era mi mejor amigo y un compañero de muchos."

Y es que aunque hayan pasado casi 3 años de ese 3 de agosto tu memoria sigue más viva que

nunca.

"Que pues lo extraño mucho, lo extraño mucho la mera verdad este si lo extraño mucho."

"Le hubiera dicho que estoy bien feliz por él y que lo hicimos ya después de tantos años en la

escuela lo hicimos."

"Lo que diría es que muchas felicidades ya lo hicimos ya nos graduamos de high school desde

middle school juntos."

Sin duda Javier ha dejado su huella en la preparatoria Horizon, y en toda la ciudad de El paso.

Felicidades Javier de toda la familia de noticias Univision reportando Carlos Álvarez