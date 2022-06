AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas a celebrarse esta semana en Los Ángeles, debido a que no se invitaron a todos los países de América.

“Acerca de la Cumbre ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, indicó el tabasqueño.