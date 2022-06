Inicia gran construcción en el Aeropuerto Internacional de San Diego

(NOTICIAS YA).-Da inicio la construcción principal en el Aeropuerto Internacional de San Diego frente a la Terminal 1, la cual se extenderá hasta fines de 2024 y reducirá significativamente el estacionamiento este verano, anunciaron funcionarios del aeropuerto.

El lote de la Terminal 1 se cerró a partir de este domingo 5 de junio al tráfico entrante y todos los automóviles que permanezcan en el lote deberán salir antes del 14 de junio, según la Autoridad del Aeropuerto Regional del Condado de San Diego. A partir del 15 de junio, el estacionamiento de la Terminal 1 estará cerrado permanentemente.

También a partir del 15 de junio, el puente peatonal frente a la Terminal 1 (T1) que actualmente lleva a los peatones al estacionamiento de la T1 y a la isla de transporte terrestre se cerrará definitivamente y será reemplazado por un nuevo paso de peatones frente a la Terminal 1.

Parking is limited at SAN 🅿️🚙🚗

Due to construction, our T2 parking plaza and valet service are the only available on-site options.

Plan ahead and make your parking reservation online or use public transport. #NewT1 #SanDiego #SDAirportTravel

— San Diego Airport (@SanDiegoAirport) June 5, 2022